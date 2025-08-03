BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? 3 Ağustos Pazar bu akşam maç var mı, saat kaçta? İşte günün maçları ve saatler
Futbol tutkunlarının en çok merak ettiği konuların başında "Bugün kimin maçı var?" sorusu geliyor. 3 Ağustos Pazar günü futbolseverleri heyecanlandıracak karşılaşmalar sahne alıyor. Özellikle Avrupa'daki hazırlık maçları ve özel turnuvalar, akşam saatlerinde ekranlara geliyor.
"3 Ağustos Pazar bu akşam maç var mı, saat kaçta?" diye düşünenler için günün futbol programı oldukça hareketli. Newcastle – Tottenham, Porto – Atlético Madrid gibi dikkat çeken takımların mücadeleleri bu akşam futbolseverlerle buluşacak. Ayrıca İskoçya Ligi'nin açılış maçı da günün öne çıkan karşılaşmaları arasında yer alıyor. İşte 3 Ağustos Pazar gününün detaylı maç programı ve saatleri…
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
14.00 Tottenham-Newcastle United (TRT Spor)
TRT SPOR FREKANS BİLGİLERİ
Kanal: TRT SPOR (SD)
Frekans: 11096 MHz
Polarizasyon: H – Yatay
Sembol Oranı (SR): 30000
FEC: 5/6
Kapsama Bölgesi: Doğu
Paket: TRT PAKET DOĞU
Şifre: Şifresiz
TRT SPOR NASIL İZLENİR?
TRT SPOR, ayrıca Hotbird ve Eutelsat gibi farklı uydulardan da yayın yapabilmektedir. Örneğin Eutelsat 7A için 11637 MHz / H / 30000 / 5/6 frekansına ihtiyaç olabilir.