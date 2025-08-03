BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? 3 Ağustos Pazar bu akşam maç var mı, saat kaçta? İşte günün maçları ve saatler

"3 Ağustos Pazar bu akşam maç var mı, saat kaçta?" diye düşünenler için günün futbol programı oldukça hareketli. Newcastle – Tottenham, Porto – Atlético Madrid gibi dikkat çeken takımların mücadeleleri bu akşam futbolseverlerle buluşacak. Ayrıca İskoçya Ligi'nin açılış maçı da günün öne çıkan karşılaşmaları arasında yer alıyor. İşte 3 Ağustos Pazar gününün detaylı maç programı ve saatleri…

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

14.00 Tottenham-Newcastle United (TRT Spor)

TRT SPOR FREKANS BİLGİLERİ

Kanal: TRT SPOR (SD)

Frekans: 11096 MHz

Polarizasyon: H – Yatay

Sembol Oranı (SR): 30000

FEC: 5/6

Kapsama Bölgesi: Doğu

Paket: TRT PAKET DOĞU

Şifre: Şifresiz

TRT SPOR NASIL İZLENİR?

TRT SPOR, ayrıca Hotbird ve Eutelsat gibi farklı uydulardan da yayın yapabilmektedir. Örneğin Eutelsat 7A için 11637 MHz / H / 30000 / 5/6 frekansına ihtiyaç olabilir.

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