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BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? 24 Nisan bugün maç var mı, hangi kanalda?

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? 24 Nisan bugün maç var mı, hangi kanalda?
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24 Nisan 2025 Perşembe günü futbol tutkunları için heyecan dolu geçecek. "Bugün kimin maçı var?" sorusu, sporseverlerin sabah saatlerinden itibaren en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Gerek Türkiye'de gerekse Avrupa'da oynanacak karşılaşmalar, günün futbol gündemini belirliyor.

Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele eden takımlar nedeniyle "Bugün kimin maçı var?" sorusu, sosyal medyada ve arama motorlarında sıkça araştırılıyor. Bugün Trabzonspor ve Göztepe arasında oynanacak olan yarı final maçı, futbolseverlerin heyecanla beklediği müsabakalar arasında yer alıyor. Peki, bugün kimin maçı var? 24 Nisan bugün maç var mı, hangi kanalda?

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

24 Nisan 2025 Perşembe günü, futbolseverler için oldukça zengin bir maç programı sunuyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile Göztepe arasındaki yarı final mücadelesi, yerel futbolseverlerin ilgisini çekerken, İtalya Kupası'ndaki Inter-Milan derbisi de uluslararası arenada büyük bir heyecan yaratıyor.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor, sahasında Göztepe'yi ağırlayacak. Bu önemli karşılaşma, saat 20:30'da başlayacak ve ATV kanalından canlı olarak yayınlanacak.
İtalya Kupası yarı final rövanş mücadelesinde Inter, ezeli rakibi Milan'ı konuk edecek. Maç, saat 22:00'de başlayacak ve TRT Spor kanalından canlı olarak izlenebilecek.

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? 24 Nisan bugün maç var mı, hangi kanalda?

INTER - MILAN MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalya Kupası yarı finalinde oynanacak Inter-Milan mücadelesi, TRT Spor ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

HAKAN ÇALHANOĞLU İLK 11'DE OLACAK MI?

Inter forması giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun, Milan karşısında sahaya ilk 11'de çıkması bekleniyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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