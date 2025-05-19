BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? 19 Mayıs Pazartesi bugün maç var mı, hangi kanalda, şifresiz mi?
19 Mayıs Pazartesi günü futbol severler için heyecan dolu bir gün. Bugün hangi maçların olduğu, maçların hangi kanalda yayınlanacağı ve şifresiz olup olmadığı merak konusu oluyor. İşte detaylar...
Futbolseverler için 19 Mayıs Pazartesi günü oldukça heyecan verici geçecek. Bugün oynanacak maçlar, hem Türkiye Kupası finali hem de Avrupa liglerinden önemli karşılaşmalarla dikkat çekiyor. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak?
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Trendyol 1. Lig Yükselme Play-Off 2. Tur
20.00 Geosis Boluspor-Teksüt Bandırmaspor
Premier Lig
22.00 Brighton-Liverpool