BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? 19 Mayıs Pazartesi bugün maç var mı, hangi kanalda, şifresiz mi?

Futbolseverler için 19 Mayıs Pazartesi günü oldukça heyecan verici geçecek. Bugün oynanacak maçlar, hem Türkiye Kupası finali hem de Avrupa liglerinden önemli karşılaşmalarla dikkat çekiyor. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak?

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Trendyol 1. Lig Yükselme Play-Off 2. Tur

20.00 Geosis Boluspor-Teksüt Bandırmaspor

Premier Lig

22.00 Brighton-Liverpool