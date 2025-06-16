Bugün kimin maçı var? 16 Haziran Pazartesi bugün hangi maçlar var, şifresiz mi?

Bugün kimin maçı var? 16 Haziran Pazartesi bugün hangi maçlar var, şifresiz mi?
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Bugün kimin maçı var? sorusu, 16 Haziran 2025 Pazartesi günü futbolseverlerin en çok araştırdığı konuların başında geliyor. Yeni haftaya futbol heyecanıyla başlamak isteyen sporseverler, bugün oynanacak maçların saatlerini ve yayın bilgilerini merak ediyor.

Hem yerel hem de uluslararası futbol liglerinde önemli karşılaşmalar ekranlara geliyor. "16 Haziran Pazartesi bugün hangi maçlar var?" sorusunun yanıtı, özellikle Avrupa'daki ligleri ve kulüp turnuvalarını takip edenler için kritik. Peki, bugünkü maçlar şifresiz mi yayınlanacak? Bugün kimin maçı var? İşte detaylar...

16 HAZİRAN BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası A Grubu

01.00 Palmeiras-Porto

FIFA Kulüpler Dünya Kupası B Grubu

05.00 Botafogo-Seattle Sounders

Bugün kimin maçı var? 16 Haziran Pazartesi bugün hangi maçlar var, şifresiz mi?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası D Grubu

22.00 Chelsea-Los Angeles FC

Avrupa U19 Şampiyonası A Grubu

18.00 Danimarka U19-Karadağ U19

21.00 Romanya U19-İspanya U19

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