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BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? 12 Mayıs bugün maç var mı, hangi kanalda?

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? 12 Mayıs bugün maç var mı, hangi kanalda?
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Bugün kimin maçı var sorusu, 12 Mayıs 2025 Pazartesi gününe ait futbol programını öğrenmek isteyen sporseverlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Peki, Bugün kimin maçı var? 12 Mayıs bugün maç var mı?

Bugün kimin maçı var sorusunun cevabını arayanlar için özellikle Trendyol Süper Lig, TFF 2. Lig Play-Off ve Avrupa'nın dev liglerinde oynanacak karşılaşmalar öne çıkıyor.İşte 12 Mayıs Pazartesi günü ekranlara gelecek günün maç programı!

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

SÜPER LİG

20.00 Bellona Kayserispor-Onvo Antalyaspor (beIN Sports 1)

SERIE A

19.30 Venezia-Fiorentina

21.45 Atalanta-Roma

SUUDI ARABİSTAN PRO LİG

19.05 Al Hilal-Al Orubah

21.00 Al Akhdoud-Al Nassr

TFF 2.LİG PLAY OFF

16:00 - Altınordu vs Kastamonuspor (Yaay)

16:00 - Vanspor vs 68 Aksaray Bld. (HT Spor)

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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