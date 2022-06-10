Bugün kimin maçı var? 10 Haziran 2022 Cuma günü, saat kaçta, hangi kanalda? Bugün maç var mı? - Haberler

Bugün kimin maçı var, maç var mı 10 Haziran 2022 Cuma günü, saat kaçta, hangi kanalda? soruları hemen hemen her hafta maç günlerinde "Bugün maç var mı?" sorusunun yanıtını merak eden futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, "Bugün hangi maçlar var?". Bugün maç kaçta, nerede? Futbolseverler bu hafta yapılacak maçları ilgiyle ve severek takip edip araştırıyor. Peki, Bugün kimin maçı var, maç var mı 10 Haziran 2022 Cuma günü, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar haberimizde...

10 HAZİRAN 2022 CUMA KİMİN MAÇI VAR?

Türkiye veya dünya gündeminde bu akşam takip edilebilecek maçlar kimin, hangi kanalda, saat kaçta?

İşte bu akşamki maçlar:

Saat 19.00 Azerbaycan - Slovakya | Uluslar Ligi | S Sport 2

Saat 20.00 Türkiye - Kazakistan | Euro U21 Eleme | A Spor

Saat 21.45 Avusturya - Fransa | Uluslar Ligi | S Sport 2

Saat 21.45 Danimarka - Hırvatistan | Uluslar Ligi | S Sport

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