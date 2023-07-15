15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle kargo beklemekte olan veya kargo gönderecek olan birçok kişi internet üzerinde Bugün kargolar çalışıyor mu? Sorusuna yanıt aramakta. Peki, Bugün kargolar çalışıyor mu? 15 Temmuz kargolar açık mı, kargo dağıtımı var mı? Bugün kargo dağıtımı yapılıyor mu?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Bugün kargolar çalışıyor mu? Sorusu merak ediliyor. 15 Temmuz, Türkiye'nin tarihinde önemli bir dönüm noktası olan bir gün olarak hatırlanır. Bu tarih, ülkemizin demokrasiye olan inancının ve vatandaşların birlik ve dayanışma ruhunun bir simgesi haline gelmiştir. Peki, Bugün kargolar çalışıyor mu? 15 Temmuz kargolar açık mı, kargo dağıtımı var mı? Bugün kargo dağıtımı yapılıyor mu? Yurtiçi kargo, MNG kargo, PTT, Aras kargo çalışıyor mu?

BUGÜN KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

15 Temmuz Cumartesi günü kargo şirketleri hizmet vermiyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatil olarak belirlenmesi nedeniyle kargo şirketleri resmi tatillerde hizmet vermiyor. Bu nedenle 15 Temmuz Cumartesi günü kargolar kapalı olacak ve kargo dağıtımı yapılmayacak. 17 Temmuz Pazartesi günü ise dağıtımlar ve işlemler kaldığı yerden devam edecek.