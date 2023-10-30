30 Ekim tarihinde kargo hizmetlerinin devam edip etmediği merak konusu oldu. Kargoların bugün açık olup olmadığına dair detaylar araştırılıyor. Peki, Bugün kargolar açık mı? 30 Ekim kargolar açık mı, kapalı mı? İşte detaylar...

Bugün kargolar açık mı? 30 Ekim kargolar açık mı, kapalı mı?

Bugün kargolar açık mı sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlamaları nedeniyle 30 Ekim Pazartesi günü okullar tatil edildi. Arama motorlarında 30 Ekim günü kargo firmaları kapalı mı yoksa açık mı olacak sorgulatılıyor. Peki, Bugün kargolar açık mı? 30 Ekim kargolar açık mı, kapalı mı? Detaylar haberimizde...

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki okullar 30 Ekim Pazartesi günü tatil edildi. Kararı duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhuriyet Bayramımızı Cumhuriyetimizin 100. yılına yaraşır bir coşkuyla kutladık. Bu coşkuyu paylaşan milletime teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, 30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim" dedi.

BUGÜN KARGOLAR AÇIK MI?

Kargo firmaları 30 Ekim günü Pazartesi günü hizmet vermeye devam edecektir.

KARGO MESAİ SAATLERİ!

Ptt KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Kargoların çalışma saatleri, kargo şirketlerine göre değişkenlik gösterebiliyor. PTT şubeleri sabah 8.30-12.30 saatleri arasında çalışıyor.

12.30-13.30 saatlerinde 1 saatlik mola olduğundan dolayı o saat aralığında kapalıdır. PTT'ler Cumartesi günleri kapalı olmakla birlikte Merkez PTT şubeleri açıktır. Sadece belirli birkaç bölgede açık olan PTT şubeleri saat 13.30'a kadar açıktır.

MNG KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Mng kargo hafta içi 08.30-18.00 saatleri arasında çalışıyor.

Cumartesi ise sabah 08.30-14.00 saatleri arasında çalışıyor.

YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Yurtiçi kargo hafta içi: 08.30-18.00 saatleri arasında çalışıyor.

Cumartesi günleri 09.00-16.00 saatleri arasında çalışıyor.

SÜRAT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Sürat Kargo hafta içi;

Batı illerinde: 09.00-18.30 saatleri arasında çalışıyor.

Doğu illerinde: 08.30.18.00 saatleri arasında çalışıyor.

Cumartesi ise bölgeye göre değişkenlik gösteriyor.

UPS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

UPS kargo hafta içi 09.00-18.00 saatleri arasında çalışıyor.

Cumartesi günleri 09.00-15.00 saatleri arasında çalışıyor.

*Pazar günleri bütün kargolar kapalıdır.