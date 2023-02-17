Bugün kandil mi, ne kandili? 17 Şubat hangi kandil? Bugün ne kandili?

Bugün kandil mi? Miraç gecesinde İslam inancına göre Hazreti Muhammed, Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya ve ilahi huzura yükseldi. Mevlid Kandili İslam alemi için büyük önem arz ediyor. Peki, Bugün kandil mi, ne kandili? 17 Şubat hangi kandil? Bugün hangi kandil var? İşte detaylar...

Receb'in 27. günü Miraç Kandili İslam dünyasının en önemli günlerinden biridir. İslam inancına göre, Hazreti Muhammed, 27 Recep 621 hicri tarihinde gece Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimine göre 2022 Miraç Kandili tarihi belli oldu. Peki, Bugün kandil mi, ne kandili? 17 Şubat hangi kandil? Bugün hangi kandil var? Detaylar haberimizde...

MİRAÇ KANDİLİNDE NE OLDU?

Miraç Kandili, 2 Şubat'ta başlayan "üç aylar"ın ilki olan Recep ayının 27'nci gecesine denk geliyor. İslam inancına göre, Hazreti Muhammed, 27 Recep 621 hicri tarihinde gece Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldi. "İsra ve Miraç mucizesi" ismiyle anılan bu olay, Kur'an-ı Kerim'de İsra ve Necm surelerinde ifade ediliyor. "İsra olayı", Hazreti Muhammed'in bir gece Mekke'den Kudüs'e, "Miraç olayı" ise gökler ötesine yaptığı yolculuğa deniliyor.

BUGÜN KANDİL Mİ?

Hz. Muhammed'in semaya yükseldiği gün olan İsra ve Miraç mucizesi İslam alemi için büyük önem arz ediyor. Miraç Kandili Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimine göre 17 Şubat Cuma günüdür.