2023 yılı içerisinde yer almakta olan kandil günleri nedeniyle Bugün kandil mi? Araştırılıyor. Müslümanlar için büyük bir öneme sahip olan kandil günlerinin hangi günlere denk geldiği diyanet tarafından açılandı. Peki, Bugün kandil mi? Bugün ne kandili, hangi kandil? 2023 yılı kandil günleri takvimi!

Bugün kandil mi? Müslümanlar için büyük öneme sahip olan kandillerin 2023 yılında hangi günlerde yer aldığı merak konusu oluyor. Bu nedenle Bugün kandil mi? Bugün ne kandili? Soruları sıklıkla arama motorlarında sorgulatılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimine göre Bugün kandil mi? Merak edilmekte. Peki, Bugün kandil mi? Bugün ne kandili, hangi kandil? 2023 yılı kandil günleri takvimi!

BUGÜN KANDİL Mİ?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimine göre 8 Mart Kandil günler arasında yer almıyor. Buna göre bugün kandil gecesi değildir. Aşağıda yer almakta olan takvimde 2023 yılında yer almakta olan dini günler bulunmaktadır.

2023 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

2023 yılı için kandillerin tarihleri aşağıdaki gibidir:

Regaip Kandili : 26 Ocak Perşembe 2023

Miraç Kandili : 17 Şubat Cuma 2023

Berat Kandili : 6 Mart Pazartesi 2023

Kadir Gecesi : 17 Nisan Pazartesi 2023

Mevlid Kandili : 26 Eylül Salı 2023