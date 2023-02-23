Müslümanlar için oldukça büyük bir öneme sahip olan kandil geceleri, birçok kişi tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Bu nedenle Bugün kandil mi? Sorusu, gün içerisinde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimine göre 2023 yılında yer alan kandiller hangi günlere denk geliyor? Peki, Bugün kandil mi? Bugün ne kandili, hangi kandil? 23 Şubat ne kandili?

Bugün kandil mi? Sorusu, 23 Şubat tarihinde oldukça sık merak edilmekte olan sorular arasında yer alıyor ve arama motorları üzerinde sık sık araştırılıyor. Müslümanlar için büyük öneme sahip olan kandillerin 2023 yılında hangi günlerde yer aldığı merak konusu oluyor. Bu nedenle Bugün kandil mi? Bugün ne kandili? Soruları sıklıkla arama motorlarında sorgulatılıyor. Peki, Bugün kandil mi? Bugün ne kandili, hangi kandil? 23 Şubat ne kandili?

BUGÜN KANDİL Mİ?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimine göre 23 Şubat Kandil günler arasında yer almıyor. Buna göre bugün kandil gecesi değildir. Aşağıda yer almakta olan takvimde 2023 yılında yer almakta olan dini günler bulunmaktadır. 2023 Kandil tarihlerine göre önümüzdeki günlerdeki en yakın kandil günü 6 Mart tarihindeki Berat kandilidir.

2023 KANDİL GÜNLERİ

2023 yılı için kandil tarihleri aşağıdaki gibidir:

Regaip Kandili : 26 Ocak Perşembe 2023

Miraç Kandili : 17 Şubat Cuma 2023

Berat Kandili : 6 Mart Pazartesi 2023

Kadir Gecesi : 17 Nisan Pazartesi 2023

Mevlid Kandili : 26 Eylül Salı 2023