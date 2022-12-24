Bugün kandil mi? Bugün ne kandili? Diyanet kandil günleri takvimi 2022 Bu gece kandil gecesi mi?

Bugün kandil mi? Sorusu, gün içerisinde vatandaşlar tarafından merak edilen dini sorular arasında yerini alıyor. Müslümanlar için büyük öneme sahip olan kandillerin 2022 yılında hangi günlerde yer aldığı merak konusu oluyor. Bu nedenle Bugün kandil mi? Bugün ne kandili? Soruları sıklıkla arama motorlarında sorgulatılıyor. Peki, Bugün kandil mi? Bugün ne kandili? Diyanet kandil günleri takvimi

Müslümanlar için oldukça büyük bir öneme sahip olan kandil geceleri, birçok kişi tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Bu nedenle Bugün kandil mi? Sorusu, gün içerisinde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimine göre 2022 yılında yer alan kandiller hangi günlere denk geliyor? Peki, Bugün kandil mi? Bugün ne kandili? Diyanet kandil günleri takvimi

BUGÜN KANDİL Mİ?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimine göre 24 Aralık Kandil günler arasında yer almıyor. Buna göre bugün kandil gecesi değildir. Aşağıda yer almakta olan takvimde 2023 yılında yer almakta olan dini günler bulunmaktadır.

2022 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

2 Şubat Çarşamba – 1 Receb 1443: Üç Ayların Başlangıcı

3 Şubat Perşembe: Regâib Kandili

27 Şubat Pazar: Mirac Kandili

4 Mart Cuma – 1 Şâbân 1443: Şâbân-ı Şerif Başlangıcı

17 Mart Perşembe: Berât Kandili

2 Nisan Cumartesi -1 Ramazan 1443: Ramazân-ı Şerif Başlangıcı

27 Nisan Çarşamba: Kadir Gecesi

2-3-4 Mayıs Pazartesi-Salı-Çarşamba: Ramazan Bayramı

8 Temmuz Cuma – 9 Zilhicce 1443: Arefe Günü

9-10-11-12 Temmuz Cumartesi-Pazar-Pazartesi-Salı: Kurban Bayramı

8 Ağustos Pazartesi – 10 Muharrem 1444: Âşûrâ Günü

7 Ekim Cuma: Mevlid Kandili