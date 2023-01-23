Müslümanlar için büyük bir öneme sahip olan kandil günleri nedeniyle, Bugün kandil mi? Sorusu gündeme geliyor. Üç ayların da yaklaşması sebebiyle birçok Müslüman, Bugün kandil mi? Bugün ne kandili? Sorularına yanıt aramakta. Peki, Bugün kandil mi? Bugün ne kandili? 23 Ocak Pazartesi hangi kandil? 2023 Kandil takvimi!

Bugün kandil mi? Sorusu, 23 Ocak Pazartesi günü en çok araştırılan dini konular arasında yerini aldı. Üç ayların da yaklaşması sebebiyle birçok Müslüman 2023 Kandil takvimini merak ediyor ve aynı zamanda Bugün kandil mi? Sorusuna yanıt arıyor. İnternet üzerinde yapılan bazı kandil paylaşımları sebebiyle Bugün kandil mi? Sorusu merak ediliyor. Peki, Bugün kandil mi? Bugün ne kandili? 23 Ocak Pazartesi hangi kandil? 2023 Kandil takvimi!

BUGÜN KANDİL Mİ?

23 Ocak Pazartesi günü, kandil günü değildir. Recep ayının ilk günü ve üç ayların ilk günü olma özelliğini taşımaktadır. Üç ayların 23 Ocak Pazartesi günü başlamasının ardından kandil ise 26 Ocak Perşembe günü idrak edilecektir.

2023 KANDİL TAKVİMİ

23 Ocak-2023 Pazartesi Üç Ayların Başlangıcı

26 Ocak-2023 Perşembe Regaib Kandili

17 Şubat-2023 Cuma Mirac Kandili

06 Mart-2023 Pazartesi Berat Kandili

23 Mart-2023 Perşembe Ramazan Başlangıcı

17 Nisan-2023 Pazartesi Kadir Gecesi

20 Nisan-2023 Perşembe Arefe

21 Nisan-2023 Cuma Ramazan Bayramı (1. Gün)

22 Nisan -2023 Cumartesi Ramazan Bayramı (2. Gün)

23 Nisan -2023 Pazar Ramazan Bayramı (3. Gün)

27 Haziran-2023 Salı Arefe

28 Haziran -2023 Çarşamba Kurban Bayramı (1. Gün)

29 Haziran -2023 Perşembe Kurban Bayramı (2. Gün)

30 Haziran -2023 Cuma Kurban Bayramı (3. Gün)

01 Temmuz -2023 Cumartesi Kurban Bayramı (4. Gün)

19 Temmuz-2023 Çarşamba Hicri Yılbaşı

28 Temmuz -2023 Cuma Aşure Günü