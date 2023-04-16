Bugün kandil mi? Sorusu, gün içerisinde vatandaşlar tarafından merak edilen dini sorular arasında yerini alıyor. Müslümanlar için büyük öneme sahip olan kandillerin 2023 yılında hangi günlerde yer aldığı merak konusu oluyor. Bu nedenle Bugün kandil mi? Bugün ne kandili? Soruları sıklıkla arama motorlarında sorgulatılıyor. Peki, Bugün kandil mi? Bugün hangi kandil, ne kandili? 16 Nisan ne kandil mi?

Müslümanlar için oldukça büyük bir öneme sahip olan kandil geceleri, birçok kişi tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Bu nedenle Bugün kandil mi? Sorusu, gün içerisinde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimine göre 2023 yılında yer alan kandiller hangi günlere denk geliyor? Peki, Bugün kandil mi? Bugün hangi kandil, ne kandili? 16 Nisan ne kandil mi?

BUGÜN KANDİL Mİ?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimine göre 16 Nisan Kandil günleri arasında yer almıyor. Buna göre bugün kandil gecesi değildir. Aşağıda yer almakta olan takvimde 2023 yılında yer almakta olan dini günler bulunmaktadır. En yakın tarihli kandil gecesi ise 17 Nisan Pazartesi'yi 18 Nisan Salı gününe bağlayan gece olan kadir gecesidir.