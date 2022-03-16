Şimdiden Berat Kandiliniz mübarek olsun... Vatandaşlar Berat Kandili, Berat Gecesi ne zaman merak ediyor. Peki, Bugün kandil mi? Berat kandili bugün mü yarın mı? 16 Mart mı 17 Mart mı 18 Mart mı? Kandil hangi gün? Berat gecesi bu gece mi yarınki gece mi? Berat Gecesi ne zaman 2022? Berat Kandili günü ve gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor? Berat Gecesi 17 Mart Perşembe günü mü? Cevaplar haberimizde...

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN 2022?

Berat Gecesi mübarek Şaban ayının 15. gecesidir. Buna göre 2022 yılında Berat Gecesi 17 Mart Perşembe'yi 18 Mart Cuma'ya bağlayan gece idrak edilecektir. Yani Berat Kandili haftaya 17 Mart Perşembe günüdür. Dinimizde geceler önce geldiği için Berat Gecesi 17 Mart Perşembe akşam namazı ile başlamaktadır. Berat Kandili günü ise 18 Mart Cuma günüdür.

Berat Kandili Gecesi ne zaman : 17 Mart Perşembeyi 18 Mart Cumaya bağlayan gece (17 Mart Perşembe akşam namazı ile birlikte Berat Gecesi başlamış olacak. Akşam namazından imsak vaktine kadar olan süre gece olarak geçmektedir.)

17 Mart Perşembeyi 18 Mart Cumaya bağlayan gece (17 Mart Perşembe akşam namazı ile birlikte Berat Gecesi başlamış olacak. Akşam namazından imsak vaktine kadar olan süre gece olarak geçmektedir.) Berat Kandili Günü ne zaman : 18 Mart Cuma (18 Mart Cuma günü sabah namazından akşam namazına kadar olan süre Berat günüdür.)

BERAT GECESİ HANGİ GÜN?

Berat Kandili Gecesi 17 Mart Perşembe akşam namazı ile başlayacaktır. 18 Mart imsak vaktine kadar devam edecek.

BERAT KANDİLİ GÜNÜ HANGİ GÜN?

Berat Kandili Günü 18 Mart Cuma gününe denk gelmektedir. Dinimizde geceler önce geldiği için günler sonra geliyor. Haliyle Berat kandili günü 18 Mart Cuma günü akşam namazına kadar olan süredir.

BERAT KANDİLİ BUGÜN MÜ YARIN MI?

Berat Gecesi 17 Mart Perşembe günüdür. Haliyle yarın Berat Kandilini kutlayacağız . Şimdiden kandiliniz mübarek olsun. Ek olarak Berat Kandili günü 18 Mart Cumaya denk gelirken Berat Kandili gecesi ise 17 Mart Perşembeyi 18 Mart Cumaya bağlayan gece olacaktır.

2022 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

2022 yılı için kandillerin tarihleri aşağıdaki gibidir:

Regaip Kandili : 3 Şubat 2022 Perşembe günüdür.

Miraç Kandili : 27 Şubat 2022 Pazar günüdür.

Berat Kandili : 17 Mart 2022 Perşembe günüdür.

Kadir Gecesi : 27 Nisan 2022 Çarşamba günüdür.

Mevlid Kandili : 7 Ekim 2022 Cuma günüdür.

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