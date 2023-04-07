Bugün kandil mi? Sorusu, gün içerisinde vatandaşlar tarafından merak edilen dini sorular arasında yerini alıyor. Müslümanlar için büyük öneme sahip olan kandillerin 2023 yılında hangi günlerde yer aldığı merak konusu oluyor. Peki, Bugün kandil mi? 7 Nisan Cuma günü kandil mi? Bu gece kandil mi, ne kandili?

Müslümanlar için oldukça büyük bir öneme sahip olan kandil geceleri, birçok kişi tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Bu nedenle Bugün kandil mi? Sorusu, gün içerisinde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimine göre 2023 yılında yer alan kandiller hangi günlere denk geliyor? Peki, Bugün kandil mi? 7 Nisan Cuma günü kandil mi? Bu gece kandil mi, ne kandili?

BUGÜN KANDİL Mİ?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimine göre 7 Nisan Kandil günler arasında yer almıyor. Buna göre bugün kandil gecesi değildir. Aşağıda yer almakta olan takvimde 2023 yılında yer almakta olan dini günler bulunmaktadır.

2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

17 Nisan 2023 Pazartesi: Kadir Gecesi

20 Nisan 2023 Perşembe: Arefe

21 Nisan 2023 Cuma: Ramazan Bayramı (1. Gün)

22 Nisan 2023 Cumartesi: Ramazan Bayramı (2. Gün)

23 Nisan 2023 Pazar: Ramazan Bayramı (3. Gün)

27 Haziran 2023 Salı: Arefe

28 Haziran 2023 Çarşamba: Kurban Bayramı (1. Gün)

29 Haziran 2023 Perşembe: Kurban Bayramı (2. Gün)

30 Haziran 2023 Cuma: Kurban Bayramı (3. Gün)

01 Temmuz 2023 Cumartesi: Kurban Bayramı (4. Gün)

19 Temmuz 2023 Çarşamba: Hicri Yılbaşı

28 Temmuz 2023 Cuma: Aşure Günü

26 Eylül 2023 Salı: Mevlid Kandili