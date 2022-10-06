Şimdiden Mevlid Kandili'niz mübarek olsun... Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) 'in doğum gecesi 12 Rebiülevvel, Mevlid Kandilidir. Mevlid kandilinin günü ve gecesi ne zaman merak ediliyor. Peki, Bugün kandil mi? 7 Ekim Cuma 2022 ne kandili var? Mevlid Kandili yarın mı bugün mü? Mevlid Kandili saat kaçta başlıyor? Mevlid kandili bugün mü yarın mı? İşte detaylar...

Âlemlere rahmet olarak gönderilen son peygamberimiz Hz. Muhammed'in (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) doğduğu gece olan Mevlid Kandili'nde ibadet etmek, Kuran-ı Kerim okumak, sılai rahim yapmak, sadaka vermek vb. ibadetler yapmak isteyen vatandaşlar Mevlid Kandili'nin günü ve gecesini merak ediyor. Peki, Bugün kandil mi? 7 Ekim Cuma 2022 ne kandili var? Mevlid Kandili yarın mı bugün mü? Mevlid Kandili saat kaçta başlıyor?

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

2022 yılındaki Mevlid Kandili 7 Ekim Cuma günü akşam namazı ile birlikte başlayacaktır . Yani bu yıl Mevlid Kandili 7 Ekim Cuma günü idrak edilecektir. Daha doğrusu Mevlid kandili gecesi 7 Ekim Cumayı 8 Ekim Cumartesiye bağlayan gece olacaktır. Dinimizde geceler önce geldiği için kandil gecesi de bir önceki gece olur. Mevlid Kandili Hicri takvime göre Rebiülevvel ayının 12. gecesidir.

>>> [Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed] <<<

MEVLİD KANDİLİ GECESİ NE ZAMAN?

Mevlid kandili gecesi 7 Ekim Cumayı 8 Ekim Cumartesiye bağlayan gecedir. Yani önümüzdeki 7 Ekim Cuma günü akşam namazının okunmasıyla birlikte Mevlid kandili gecesine girmiş olacağız. Yani Rebiülevvel ayının 12. gecesi Mevlid kandili gecesi olmaktadır.

>>> [Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed] <<<

MEVLİD KANDİLİ GÜNÜ NE ZAMAN?

Mevlid kandili günü ise 8 Ekim Cumartesi günüdür. Dinimizde geceler önce geldiği için 7 Ekim Cuma akşam namazıyla birlikte Mevlid kandili girer. Fakat dinimizde gün sonradan geldiğinden dolayı 8 Ekim sabah namazından sonra Mevlid kandilinin günü olmuş oluyor. Yani Rebiülevvel ayının 12. günü olmuş oluyor.

Mevlid Kandili gecesi : 2022 yılında 7 Ekim'i 8 Ekim'e bağlayan gece Mevlid Kandili gecesi olacaktır.

Mevlid Kandili günü : 2022 yılında 8 Ekim sabah namazından 8 Ekim akşam namazına kadar olan süre Mevlid Kandili günü olacaktır.

MEVLİD KANDİLİ BUGÜN MÜ YARIN MI?

Mevlid Kandili 7 Ekim Cuma günüdür. Yani bugün 6 Ekim Perşembe kandil değildir. Kandilin gecesi yarın olacak. Mevlid kandili 7 Ekim Cuma akşam namazı ile birlikte başlamış olacak.