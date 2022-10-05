Hz. Muhammed'in doğduğu gece olarak sayılan mübarek gün İslam alemi için büyük önem arz ediyor. Her yıl Mevlid Kandili'nde ibadet edilir. Hicri Takvimin üçüncü ayı olan Rebiülevvel ayı içerisinde olan Mevlid Kandili İslam dünyasının en önemli günlerinden biridir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimine göre Bugün kandil mi? 5 Ekim kandil mi? Bugün Mevlid Kandili mi? Mevlid Kandili ne zaman 2022?

Mevlid Kandili ne zaman? sorusu merak edilenler arasında yer alıyor. İslam aleminin mübarek gün olarak saydığı, Hz. Muhammed'in doğduğu gece olan Mevlid Kandili'nde dualar edilir, namazlar kılınır. İbadet ederek geçirdiğimiz Mevlid Kandili'nin ne zaman olduğu müslümanlar için merak konusu haline geldi. Bu sene Mevlid Kandili ne zaman? Merak edilenler arasında. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimine göre Bugün kandil mi? 5 Ekim kandil mi? Bugün Mevlid Kandili mi? Mevlid Kandili ne zaman 2022?

5 EKİM BUGÜN KANDİL Mİ?

Merakla bugün kandil mi değil mi? sorusu aratılıyor. Bugün kandil değil. Önümüzdeki kandil ise Mevlid Kandili. Mevlid Kandili 7 Ekim Cuma günü.

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

İslam aleminin ibadet ederek geçirdiği Mevlid Kandili bu sene Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimine göre 7 Ekim Cuma günüdür. Hicri Takvimin üçüncü ayı olan Rebiülevvel ayı içerisinde olan Mevlid Kandili tarihi 7 Ekim.

2022 3 AYLAR VE KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

• Üç aylar, 2022 yılında Receb ayının ilk günü olan 2 Şubat günü başlayacak.

• 3 Şubat PERŞEMBE : REGAİB KANDİLİ

• 27 Şubat PAZAR: MİRAC KANDİLİ

• 17 Mart PERŞEMBE:BERAT KANDİLİ

• 7Ekim CUMA: MEVLİD KANDİLİ

• 2022 Ramazan Bayramı

• 1Mayıs PAZAR: AREFE

• 2Mayıs PAZARTESİ: RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

• 3Mayıs SALI: RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

• 4Mayıs ÇARŞAMBA: RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

• 2022 Kurban Bayramı

• 8Temmuz CUMA: AREFE

• 9Temmuz CUMARTESİ: KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

• 10 Temmuz PAZAR: KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

• 11 Temmuz PAZARTESİ: KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

• 12 Temmuz SALI: KURBAN BAYRAMI (4.Gün)