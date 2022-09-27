Müslüman aleminin birçok mübarek günü vardır. 2022 yılı içerisinde de her bir mübarek günün farklı bir tarihi belirlenmiştir. Vatandaşların merak ettikleri arasında ise Bugün kandil mi? 27 Eylül kandil mi? Kandil ne zaman, hangi gün? 2022 Dini Günler! Yer alıyor.

Bugün kandil mi? sorusu vatandaşların arama motorlarında sıklıkla arattığı bir soru olarak yer alıyor. Kandil gününün ne zaman olduğu Müslüman aleminin merak konusu. Peki, Bugün kandil mi? 27 Eylül kandil mi? Kandil ne zaman, hangi gün? 2022 Dini Günler!

BUGÜN KANDİL Mİ?

27 Eylül tarihi kandil günü değildir. 27 Eylül gününde Rabiyyülevvel ayının başlangıcını yaşayacağız. 2022 Yılında önümüdeki ilk kandil ise 7 Ekim tarihinde Mevlid Kandili olacaktır.

REBİÜLEVVEL AYI 2022 NE ZAMAN?

İslam alemi için önemli aylardan biri olan Rebiülevvel bu yıl 27 Eylül 2022 tarihinde başlayacak 26 Ekim 2022 tarihinde sona erecek. Hicri takvime göre Muharrem ve Safer'in ardından gelen rebiülevvel ayında Mevlid Kandili de idrak ediliyor.

REBİÜLEVVEL AYINDA NE OLDU?

Rebiülevvel ayında gerçekleşen tarihî olaylar

İslam peygamberi Muhammed 12 Rebiüevvel 571 yılında doğmuştur.

Yine 12 Rebiullevvel 632'de ahiret alemine göçmüştür.

Hicret, 12 Rebiulevvel 622'de sona ermiştir.

2022 MEVLID KANDİLİ NE ZAMAN?

İslam aleminin ibadet ederek geçirdiği Mevlid Kandili bu sene Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimine göre 7 Ekim Cuma günüdür. Hicri Takvimin üçüncü ayı olan Rebiülevvel ayı içerisinde olan Mevlid Kandili tarihi 7 Ekim.

2022 3 AYLAR VE KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

• Üç aylar, 2022 yılında Receb ayının ilk günü olan 2 Şubat günü başlayacak.

• 3 Şubat PERŞEMBE : REGAİB KANDİLİ

• 27 Şubat PAZAR: MİRAC KANDİLİ

• 17 Mart PERŞEMBE:BERAT KANDİLİ

• 7Ekim CUMA: MEVLİD KANDİLİ

• 2022 Ramazan Bayramı

• 1Mayıs PAZAR: AREFE

• 2Mayıs PAZARTESİ: RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

• 3Mayıs SALI: RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

• 4Mayıs ÇARŞAMBA: RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

• 2022 Kurban Bayramı

• 8Temmuz CUMA: AREFE

• 9Temmuz CUMARTESİ: KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

• 10 Temmuz PAZAR: KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

• 11 Temmuz PAZARTESİ: KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

• 12 Temmuz SALI: KURBAN BAYRAMI (4.Gün)