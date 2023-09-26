Mevlid Kandili, İslam takvimine göre her yıl değişen bir tarihte kutlanır ve bu tarih, Hicri takvime göre ilerler. Dolayısıyla, Mevlid Kandili'nin miladi takvime göreki tarihi her yıl farklıdır. Bu nedenle, insanlar sık sık Bugün kandil mi? 26 Eylül bugün ne kandili? Mevlit Kandili ne zaman? sorularını arama motorlarında sormaktadır:

Kandil geceleri İslam toplumunda manevi anlam taşır ve Müslümanlar bu özel günleri dualarla, ibadetlerle ve hayır işleriyle değerlendirirler. Mevlid Kandili, Hicri takvime göre belirlendiği için her yıl farklı bir tarihte kutlanır ve bu yılki tarih için İslam takvimini kontrol etmeniz gerekmektedir. Peki, Bugün mevlit kandili mi? Mevlid kandili ne zaman, bu hafta mı?

BUGÜN KANDİL Mİ?

26 Eylül Salı günü Mevlid Kandili'dir.

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN 2023?

Bu özel gece, Müslümanlar tarafından ibadetlerle, dua ve zikirlerle geçirilir. Hz. Muhammed'in hayatı, öğretileri ve İslam'ın yayılmasıyla ilgili hikayeler paylaşılır. Ayrıca Müslümanlar bu gecede hayır işlerinde bulunarak yardımlaşma ve sadaka verme geleneğini sürdürürler.

Mevlid kandili bu yıl 2023'te 26 Eylül Salı günüdür.

MEVLİD KANDİLİ YAPILACAK İBADETLER NELER?

Mevlid Kandili'nde yapılacak bazı ibadetler şunlardır:

1-Oruç tutmak

2- Kaza namazı ve nafile namaz kılmak

3- Kur'an-ı Kerim okumak

4- Tevbe istiğfar etmek

5- Salavat getirmek

6- Hamd etmek ve şükür halinde bulunmak

7- Allah'ı çokça zikretmek

8- Sadaka vermek

MEVLİD KANDİLİ'NDE OKUNACAK SURELER VE DUALAR NE?

Bu gece bağışlanma ve af gecesidir. Bu gece; duaların kabül edildiği, Allahu Teâlâ'nın rahmet ve mağfiretinin bol bol tecelli ettiği,ilahi rahmete nail olup affedileceklerinin müjdelendiği müstesna bir gecedir. Berat gecesi af dilemenin, arınmanın, elleri duaya açmanın, doğrudan doğruya Rabbimize yönelip mağfiret iklimine girmenin vaktidir. Bu gece ilk olarak, Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği şu duayı bolca etmeliyiz. Mevlit Kandili'nde özellikle 3 Yasin-i şerif okunması tavsiye edilmektedir.

MEVLİD KANDİLİNDE ORUÇ TUTULUR MU?

Dinen herhangi bir sakınca görülmeyen bu davranış; Allah katında sevabı ve takdiri hak eden bir ibadet olarak görülür. Ayrıca dini kaynaklarda bu geceye özel oruç tutulmasına dair bilgiler yer almamaktadır. Peygamber Efendimizin doğuş gününde oruç tutarsanız ve çevrenizde olan kişilere de oruç tutturursanız alacağınız sevap çok fazladır. Mevlid kandili gününde oruç tutmak, bolca dua etmek ve Hz. Peygamber'in hayatını okumak önerilir.

BİR YILDA KAÇ KANDİL VAR?

Bir yılda İslam takvimine göre toplam 12 kandil bulunmaktadır. Bu kandiller, İslam dünyasının dini ve kültürel önemine sahip özel günlerdir. Yıl boyunca Müslümanlar, bu kandillerde ibadetlerini artırır, dualar eder ve manevi değerlerini pekiştirirler.

2023 KANDİL TARİHLERİ!

Regaip Kandili: 27 Şubat 2023 Pazartesi

Mirac Kandili: 20 Mart 2023 Pazartesi

Berat Kandili: 8 Mayıs 2023 Pazartesi

Miraç Kandili: 9 Mart 2023 Cuma

Regaip Kandili: 17 Şubat 2023 Cuma

Mirac Kandili: 11 Mart 2023 Cumartesi

Berat Kandili: 27 Nisan 2023 Perşembe

Kadir Gecesi: 21 Mayıs 2023 Pazar

Ramazan Bayramı: 28 Mayıs 2023 Pazar

Kurban Bayramı: 21 Temmuz 2023 Cuma

Arefe Günü: 20 Temmuz 2023 Perşembe

Kurban Bayramı: 29 Temmuz 2023 Cumartesi

Bu kandil tarihleri, Müslümanlar için dini öneme sahip günlerdir ve ibadetlerin artırıldığı, manevi olarak kendini yenilediği zaman dilimleridir. Bu özel günlerde, Müslümanlar dualar eder, oruç tutar ve hayır işlerinde bulunurlar. Her bir kandil, farklı bir anlam taşır ve Müslümanlar için önemlidir. İslam takvimine göre bu kandiller, dini ve kültürel yaşantının birer parçasıdır.