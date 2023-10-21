Bugün kandil mi? 21 Ekim En yakın kandil ne zaman? 2023 kandil günleri ve kadir gecesi tarihi!
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Bugün kandil mi? Sorusu, gün içerisinde vatandaşlar tarafından merak edilen dini sorular arasında yerini alıyor. Müslümanlar için büyük öneme sahip olan kandillerin 2023 yılında hangi günlerde yer aldığı merak konusu oluyor. Peki, Bugün kandil mi? 21 Ekim En yakın kandil ne zaman? 2023 kandil günleri ve kadir gecesi tarihi!
Bugün kandil mi, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Müslümanlar için oldukça büyük bir öneme sahip olan kandil geceleri, birçok kişi tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimine göre 2023 yılında yer alan kandiller hangi günlere denk geliyor? Peki, Bugün kandil mi? 21 Ekim En yakın kandil ne zaman? 2023 kandil günleri ve kadir gecesi tarihi!
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimine göre bugün kandil günü değildir. Aşağıda yer almakta olan takvimde 2023 yılında yer almakta olan dini günler bulunmaktadır.
Bu gece bağışlanma ve af gecesidir. Bu gece; duaların kabül edildiği, Allahu Teâlâ'nın rahmet ve mağfiretinin bol bol tecelli ettiği,ilahi rahmete nail olup affedileceklerinin müjdelendiği müstesna bir gecedir. Berat gecesi af dilemenin, arınmanın, elleri duaya açmanın, doğrudan doğruya Rabbimize yönelip mağfiret iklimine girmenin vaktidir. Bu gece ilk olarak, Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği şu duayı bolca etmeliyiz.
23 Ocak 2023 PAZARTESİ: ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI
26 Ocak 2023 PERŞEMBE: REGAİB KANDİLİ
17 Şubat 2023 CUMA: MİRAC KANDİLİ
6 Mart 2023 PAZARTESİ:BERAT KANDİLİ
23 Mart 2023 PERŞEMBE: RAMAZAN BAŞLANGICI
17 Nisan 2023 PAZARTESİ: KADİR GECESİ
20 Nisan 2023 PERŞEMBE: AREFE
21 Nisan 2023 CUMA: RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)
22 Nisan 2023 CUMARTESİ: RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)
23 Nisan 2023 PAZAR: RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)
27 Haziran 2023 SALI: AREFE
28 Haziran 2023 ÇARŞAMBA: KURBAN BAYRAMI (1.Gün)
29 Haziran 2023 PERŞEMBE: KURBAN BAYRAMI (2.Gün)
30 Haziran 2023 CUMA: KURBAN BAYRAMI (3.Gün)
1 Temmuz 2023 CUMARTESİ: KURBAN BAYRAMI (4.Gün)
19 Temmuz 2023 ÇARŞAMBA: HİCRİ YILBAŞI
28 Temmuz 2023 CUMA: AŞURE GÜNÜ
26 Eylül 2023 SALI: MEVLİD KANDİLİ