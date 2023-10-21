Bugün kandil mi? Sorusu, gün içerisinde vatandaşlar tarafından merak edilen dini sorular arasında yerini alıyor. Müslümanlar için büyük öneme sahip olan kandillerin 2023 yılında hangi günlerde yer aldığı merak konusu oluyor. Peki, Bugün kandil mi? 21 Ekim En yakın kandil ne zaman? 2023 kandil günleri ve kadir gecesi tarihi!

Bugün kandil mi? 21 Ekim En yakın kandil ne zaman? 2023 kandil günleri ve kadir gecesi tarihi!

Bugün kandil mi, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Müslümanlar için oldukça büyük bir öneme sahip olan kandil geceleri, birçok kişi tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimine göre 2023 yılında yer alan kandiller hangi günlere denk geliyor? Peki, Bugün kandil mi? 21 Ekim En yakın kandil ne zaman? 2023 kandil günleri ve kadir gecesi tarihi!

BUGÜN KANDİL Mİ?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimine göre bugün kandil günü değildir. Aşağıda yer almakta olan takvimde 2023 yılında yer almakta olan dini günler bulunmaktadır.

MEVLİD KANDİLİ'NDE OKUNACAK SURELER VE DUALAR NE?

Bu gece bağışlanma ve af gecesidir. Bu gece; duaların kabül edildiği, Allahu Teâlâ'nın rahmet ve mağfiretinin bol bol tecelli ettiği,ilahi rahmete nail olup affedileceklerinin müjdelendiği müstesna bir gecedir. Berat gecesi af dilemenin, arınmanın, elleri duaya açmanın, doğrudan doğruya Rabbimize yönelip mağfiret iklimine girmenin vaktidir. Bu gece ilk olarak, Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği şu duayı bolca etmeliyiz.

2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

23 Ocak 2023 PAZARTESİ: ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

26 Ocak 2023 PERŞEMBE: REGAİB KANDİLİ

17 Şubat 2023 CUMA: MİRAC KANDİLİ

6 Mart 2023 PAZARTESİ:BERAT KANDİLİ

23 Mart 2023 PERŞEMBE: RAMAZAN BAŞLANGICI

17 Nisan 2023 PAZARTESİ: KADİR GECESİ

20 Nisan 2023 PERŞEMBE: AREFE

21 Nisan 2023 CUMA: RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

22 Nisan 2023 CUMARTESİ: RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

23 Nisan 2023 PAZAR: RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

27 Haziran 2023 SALI: AREFE

28 Haziran 2023 ÇARŞAMBA: KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

29 Haziran 2023 PERŞEMBE: KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

30 Haziran 2023 CUMA: KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

1 Temmuz 2023 CUMARTESİ: KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

19 Temmuz 2023 ÇARŞAMBA: HİCRİ YILBAŞI

28 Temmuz 2023 CUMA: AŞURE GÜNÜ

26 Eylül 2023 SALI: MEVLİD KANDİLİ