2024 yılı içerisinde yer almakta olan kandil günleri nedeniyle Bugün kandil mi? Araştırılıyor. Müslümanlar için büyük bir öneme sahip olan kandil günlerinin hangi günlere denk geldiği diyanet tarafından açılandı. Peki, Bugün kandil mi 2024? 6 Şubat Salı ne kandili?

BUGÜN KANDİL Mİ 2024?

11 Ocak Perşembe akşamı Regaip Kandili idrak edildi. Diyanet İşleri Başkanlığı Vakit Hesaplama Bölümü'nün "vakithesaplama.diyanet.gov.tr" internet adresinde yer alan bilgiye göre, yılın ikinci kandili olan Miraç, bu yıl şubat ayına denk gelecek.

Miraç Kandili, İslam takviminde çok özel ve manevi bir gece olarak kabul edilir. Bu gecede Müslümanlar, Hz. Muhammed'in Mekke'den Kudüs'e ve oradan da göklere yaptığı yolculuğu anar ve kutlarlar. Miraç Kandili 2024 yılında 6 Şubat Salı gününe denk geliyor.

Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 5 Nisan'da idrak edilecek ve Müslümanlar 10 Nisan'da Ramazan Bayramı'nı karşılayacak.