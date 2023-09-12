Bugün kandil mi 2023? Müslüman aleminin birçok mübarek günü vardır. 2023 yılı içerisinde de her bir mübarek günün farklı bir tarihi belirlenmiştir. Vatandaşların merak ettikleri arasında ise Bugün kandil mi 2023? 12 Eylül kandil mi? soruları yer alıyor.

12 Eylül kandil mi? sorusu vatandaşların arama motorlarında sıklıkla arattığı bir soru olarak yer alıyor. Kandil gününün ne zaman olduğu Müslüman aleminin merak konusu. Peki, Bugün kandil mi 2023? 12 Eylül kandil mi?

BUGÜN KANDİL Mİ 2023?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimine göre 12 Eylül tarihi, Kandil günleri arasında yer almıyor. Buna göre bugün (12 Eylül) kandil gecesi değildir. Aşağıda yer almakta olan takvimde 2023 yılında yer almakta olan dini günler bulunmaktadır. 2023 yılının geriye kalan son kandil gecesi ise eylül ayında olacaktır.

26 Eylül SALI: MEVLİD KANDİLİ