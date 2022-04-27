Bugün kandil mi? Kadir Gecesi bugün mü? Ramazan'ın 27. günü ve 27. gecesi bugün mü? soruları gündemin merak edilen konularının başında geliyor. Peki, Bugün kandil mi 2022? Kadir Gecesi bugün mü? 27 Nisan Çarşamba bugün Kadir Gecesi mi? Kadir Gecesi günü ve gecesi ne zamandır? Ayrıntılar haberimizde...

KADİR GECESİ NE ZAMAN 2022?

Kadir Gecesi'nin kesin tarihi bilinmemektedir fakat birçok kaynağa göre Ramazan ayının 27. gecesidir. Bu yıl Ramazan'ın 27. gecesi ise 27 Nisan'ı 28 Nisan'a bağlayan gece olacaktır. Yani haftaya Çarşambayı Perşembeye bağlayan gece Kadir gecesidir.

Kadir Gecesi (27. gece) : 27 Nisan Çarşamba'yı 28 Nisan Perşembe'ye bağlayan gece

KADİR GECESİ BU YIL HANGİ GÜNE DENK GELİYOR? 21. GECE Mİ 23. GECE Mİ 27. GECE Mİ?

Kadir gecesinin tarihi belirsizdir. Çünkü bazı kaynaklara göre Ramazan'ın son 10 gecesinde aranması gerekirken, bazılarına göre 27. gecedir, bazı kaynaklara göre tüm senenin içerisinde olabilir denmiştir. Yani kısacası Kadir gecesinin tam tarihi belli değildir. Sizler için 2022 yılında hangi günlere denk gelebilir onu yazalım:

- Bu sene 21 Nisan Perşembe günü (21. gece) İbni Arabi Hazretleri'ne göre Kadir Gecesidir.

- Bu sene 23 Nşsan Cumartesi günü (23. gece) ise Ebu'l-Hasen el-Horasani Hazretleri'ne göre Kadir Gecesidir.

Fakat çoğu kaynaklara göre 27. gece olacaktır, yani 27 Nisan'ı 28 Nisan'a bağlayak gece.

BUGÜN KANDİL Mİ? BUGÜN KADİR GECESİ Mİ?

Evet Kadir Gecesi bugün. Bugün yani 27 Nisan Çarşamba günü akşam namazı ile birlikte Kadir Gecesi'ne girmiş olacağız . Şimdiden Kadir Geceniz mübarek olsun...

Kadir Gecesi 27 Nisan'ı 28 Nisan'a bağlayan gecedir. Kadir Gecesi'nin günü ise 28 Nisan Perşembe günüdür. Yani 28 Nisan imsak vaktinden 28 Nisan akşam namazına kadar olan süre Ramazan'ın 27. günü haliyle Kadir Gecesi günüdür.

2022 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

2022 yılı için kandillerin tarihleri aşağıdaki gibidir:

Regaip Kandili : 3 Şubat 2022 Perşembe

Miraç Kandili : 27 Şubat 2022 Pazar

Berat Kandili : 17 Mart 2022 Perşembe

Kadir Gecesi : 27 Nisan 2022 Çarşamba

Mevlid Kandili : 7 Ekim 2022 Cuma

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