Dini günler 2025 ve kandil geceleri tarihi merak ediliyor. Berat Kandili, Kadir Gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı 2025 tarihleri, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvimle belli oldu.Kandil günlerinde oruç tutulur, dualar edilir ve büyükler ziyaret edilir. Bugün kandil mi?

DİNİ GÜNLER TARİHLERİ LİSTESİ 2025

Üç Ayların Başlangıcı: 1 Ocak 2025 Çarşamba (1 Receb 1446)

Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe (2 Receb 1446)

Mirac Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar (26 Receb 1446)

Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe (14 Şaban 1446)

Ramazan-ı Şerif'in Başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi (1 Ramazan 1446)

Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba (26 Ramazan 1446)

Arefe Günü: 29 Mart 2024 Cumartesi

Ramazan Bayramı 1. Günü: 30 Mart 2025 Pazar (1 Şevval 1446)

Ramazan Bayramı 2. Günü: 31 Mart 2025 Pazartesi (2 Şevval 1446)

Ramazan Bayramı 3. Günü: 1 Nisan 2025 Salı (3 Şevval 1446)

BUGÜN KANDİL Mİ?

Müslüman aleminin önemli günlerinden biri olan kandil geceleri, ibadet, dua ve manevi huzurla geçmektedir. 2025 yılına girmemizle birlikte dini günler takvimi de netleşti. Kandil günlerinde oruç tutulur, dualar edilir ve büyükler ziyaret edilir.

Peki, 12 Şubat 2025 Salı günü kandil mi?

12 ŞUBAT 2025 KANDİL Mİ?

Diyanet Dini Günler takvimi 2025 listesine göre 13 Şubat 2025 Perşembe günü Berat Kandili idrak edilecek.

Berat Kandili, 13 Şubat 2025 Perşembe günü idrak edilecek. Bu özel gecede Müslümanlar ibadet edecek, oruç tutacak ve dualar okuyacak.

13 ŞUBAT 2025 BERAT KANDİLİ

2025 yılında Berat Kandili, 13 Şubat Perşembe günü kutlanacak. Bu gece, İslam inancına göre büyük bir öneme sahiptir. Hadis-i şeriflerde de Berat gecesinin kıymeti anlatılmaktadır.

Dinimizde Berat Gecesi şöyle açıklanır:

"Berat Gecesi, Şaban ayının 15. gecesidir. Yani, 14. günü ile 15. günü arasındaki gecedir. Allah Teâlâ, bir yıl içinde olacak her şeyi bu gece meleklere bildirir. Kur'ân-ı Kerim, Levh-i Mahfuz'a bu gece indi. Resûlullah Efendimiz bu gecede bolca ibadet eder ve dua ederdi."

Bu mübarek gecede bol bol dua etmek, tövbe etmek, hayır işlerinde bulunmak ve ihtiyaç sahiplerine destek olmak büyük sevaptır.

Bir sonraki kandil, Berat Kandili'dir ve 13 Şubat 2025 Perşembe gecesi idrak edilecektir. Müslümanlar bu gecede ibadetlerini artırarak, günahlarının affı için dua edeceklerdir.

Bu özel günleri fırsat bilerek manevi huzurumuzu pekiştirebilir, sevdiklerimizle bir araya gelip dualar edebiliriz. Kandil geceleri, birlik ve beraberliğin güçlendiği, rahmetin bolca yağdığı gecelerdir.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN 2025?

Ramazan Bayramı günü 30 Mart 2025 Pazar gününe denk geliyor. 3 gün sürecek olan Ramazan Bayramı son günü 1 Nisan 2025 Salı son bulacak.

RAMAZAN BAYRAMI AREFESİ:29 MART 2025 CUMARTESİ

RAMAZAN BAYRAMI 1. GÜNÜ:30 MART 2025 PAZAR

RAMAZAN BAYRAMI 2. GÜNÜ:31 MART 2025 PAZARTESİ

RAMAZAN BAYRAMI 3. GÜNÜ:1 NİSAN 2025 SALI