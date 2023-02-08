Yoğun kar yağışı ve Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli 10 ili kapsayan deprem nedeniyle ülkede milli yas ilan edilmişti. İstanbul valiliğinden peş peşe açıklamalar gelirken Valilikten kamu çalışanları için yeni bir açıklama geldi. Kar yağışını etkisini gösterdiği İstanbul 'da vatandaşlar Resmi kurumlar tatil mi, çalışıyor mu? Sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki ,Bugün kamu kurumları çalışıyor mu? Resmi kurumlar tatil mi, çalışıyor mu? İşte konu hakkında merak edilenler...

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli 10 ili kapsayan deprem nedeniyle birçok ilden bölgeye çeşitli yardımlar gelirken. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Milli yas ilan edildi. Deprem bölgesinde bankaların ve kamu kurumlarının çalışıp çalışmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Deprem sebebiyle sokaklarda kalan vatandaşlar ihtiyaçlarını gidermek için bankaların yolunu tutmuş durumda. Peki, Bugün kamu kurumları çalışıyor mu? Resmi kurumlar tatil mi, çalışıyor mu? Bankalar açık mı? Milli yas nedir? Detaylar haberimizde...

BUGÜN KAMU KURUMLARI ÇLIŞIYOR MU?

İstanbul Valiliği resmi Twitter hesabından paylaşımda bulunan Vali Ali Yerlikaya, 8 Şubat Çarşamba günü Kamu çalışanlarınınidari izinli sayılacaklarının duyurusunu yaptı. Buna göre :Meteoroji Genel Müdürlüğününverilere göre İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle (sağlık çalışanları hariç) kamu kurumlarında çalışan personeller idari izinli sayılacak.

BANKALAR AÇIK MI?

8 Şubat Çarşamba günü bankalar açık mı merak edildi. Vatandaşlar ülkede yaşanan deprem felaketi sonrasında imkanı olanlar bankalara giderek para çekmek istiyorlar. Çarşamba günü ülke genelinde bankalar çalışıyor. Kapalı olacağına dair herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor. Konuya ilişkin resmi bir açıklama gelirse haberimize ekleyeceğiz.

MİLLİ YAS NEDİR

Ulusal yas veya millî yas, bir ülkenin halkının büyük bölümü tarafından yerine getirilen yas tutma ve anma eylemlerinin gerçekleştirildiği gün. Bu günler; o ülkeden veya başka bir yerden önemli bir kişinin veya kişilerin ölümü, cenazesi veya bunların yıl dönümü nedeniyle hükûmetler tarafından ilan edilir. Ayrıca, bir ülkede gerçekleşen doğal afet, facia, kaza, savaş veya terör saldırısı sonrasında da ulusal yas ilan edilebilir.