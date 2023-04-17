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Bugün Kadir gecesi mi, bugün kandil mi, hangi kandil var? 17 Nisan 2023 Pazartesi bugün ne kandili var, Kadir Gecesi mi? Kandil bugün mü yarın mı?

Bugün Kadir gecesi mi, bugün kandil mi, hangi kandil var? 17 Nisan 2023 Pazartesi bugün ne kandili var, Kadir Gecesi mi? Kandil bugün mü yarın mı?

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Mübarek Ramazan ayının 27. gecesi Kadir gecesidir. Vatandaşlar Kadir gecesinin bugün mü yoksa yarın mı olduğunu merak ediyor. Peki, Bugün Kadir gecesi mi, bugün hangi kandil var? 17 Nisan 2023 Pazartesi bugün ne kandili var, Kadir Gecesi mi? İşte detaylar...

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Kadir Gecesi Ramazan ayının 27. gecesidir. Bu sene Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün ve geceye denk geliyor merak edildi. Peki, Bugün Kadir gecesi mi, bugün hangi kandil var? 17 Nisan 2023 Pazartesi bugün ne kandili var, Kadir Gecesi mi? Kadir Gecesi bugün mü yarın mı? İşte tarihler...

Kadir Gecesi'nin kesin tarihi bilinmemektedir, fakat birçok kaynağa göre Kadir gecesi Ramazan ayının 27. gecesidir. Bu yıl Ramazan'ın 27. gecesi ise 17 Nisan'ı 18 Nisan'a bağlayan gece olacaktır. Yani bugün 17 Nisan Pazartesiyi Salıya bağlayan gece Kadir gecesidir.

  • Kadir Gecesi 2023 tarihi : 17 Nisan Pazartesiyi 18 Nisan Salıya bağlayan gece

Bugün Kadir gecesi mi, bugün hangi kandil var? 17 Nisan 2023 Pazartesi bugün ne kandili var, Kadir Gecesi mi? Kadir Gecesi bugün mü yarın mı?

Bugün 17 Nisan Pazartesi Kadir gecesidir. Kadir Gecesi bugün akşam namazı ile birlikte başlayacaktır. Şimdiden kandiliniz ve Kadir geceniz mübarek olsun.

2023 yılı için kandillerin tarihleri aşağıdaki gibidir:

  • Regaip Kandili : 26 Ocak Perşembe 2023
  • Miraç Kandili : 17 Şubat Cuma 2023
  • Berat Kandili : 6 Mart Pazartesi 2023
  • Kadir Gecesi : 17 Nisan Pazartesi 2023
  • Mevlid Kandili : 26 Eylül Salı 2023
Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Kadir Gecesi Dini Gündem Yaşam Haberler

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