8 Mart tarihinin gelmesi ile birlikte Bugün kadınlar günü mü? Merak edilmekte ve araştırılmakta. Kadınlar gününün önemini ve sevincini paylaşmak adına birçok kişi Bugün kadınlar günü mü? Sorusuna yanıt arıyor. Peki, Bugün kadınlar günü mü? Bugün dünya kadınlar günü mü, hangi özel gün?

Bugün kadınlar günü mü? Sorusu, özellikle 8 Mart tarihinin gelmesi ile birlikte araştırılıyor.Kadınların siyasi, ekonomik ve toplumsal alanlarda var olmasını destekleyen Dünya Kadınlar Günü'nün anlamı da gündemde yer alıyor. Peki, Bugün kadınlar günü mü? Bugün dünya kadınlar günü mü, hangi özel gün?

BUGÜN KADINLAR GÜNÜ MÜ?

Birleşmiş Milletler tarafından bu şekilde tanımlanmış olarak her yıl 8 Mart'ta kutlanan uluslararası bir gündür. Buna göre 8 Mart tarihinin bugün olması nedeniyle bugün Dünya kadınlar günüdür.

İnsan hakları temelinde kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesine, ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının kutlanmasına ayrılmaktadır. Dünya Kadınlar Günü, kadın hakları hareketinde bir odak noktasıdır.