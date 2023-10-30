Türkiye'nin gündeminde yer alan konular arasında kabine toplantısı yer alıyor. Arama motorlarında ise kabine toplantısının ne zaman olduğu aratılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen kabine toplantıları heyecanla bekleniyor. Bugün kabine toplantısı var mı? Toplantı hangi gün, saat kaçta yapılacak?

Bugün kabine toplantısı var mı? Kabine Toplantısı hangi gün, saat kaçta yapılacak?

Ülkenin gündemleri hakkında görüşmelerin yapıldığı kabine toplantısının zamanı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleşen toplantının tarihi hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor. Peki, Bugün kabine toplantısı var mı? Toplantı hangi gün, saat kaçta yapılacak?

BUGÜN KABİNE TOPLANTISI VAR MI?

En son kabine toplantısı9 Ekim tarihinde yapılmıştı. Bu hafta kabine toplantısı yok. Bir sonraki toplantının 30 Ekim Pazartesi günü olması bekleniyor.

BUGÜN OKUL VAR MI?

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki okullar 30 Ekim Pazartesi günü tatil edildi. Kararı duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhuriyet Bayramımızı Cumhuriyetimizin 100. yılına yaraşır bir coşkuyla kutladık. Bu coşkuyu paylaşan milletime teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, 30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim" dedi.

KARARI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğrencileri sevindirecek bir haber verdi. Erdoğan, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü nedeniyle okulların 1 günlüğüne tatil edildiğini açıkladı.

OKULLAR 1 GÜNLÜĞÜNE TATİL EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Cumhuriyet Bayramımızı Cumhuriyetimizin 100. yılına yaraşır bir coşkuyla kutladık. Bu coşkuyu paylaşan milletime teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, 30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim."