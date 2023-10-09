Türkiye'nin gündeminde yer alan konular arasında kabine toplantısı yer alıyor. Arama motorlarında ise kabine toplantısının ne zaman olduğu aratılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen kabine toplantıları heyecanla bekleniyor. Bugün kabine toplantısı var mı? Toplantı hangi gün, saat kaçta yapılacak?

Bugün kabine toplantısı var mı? Kabine Toplantısı hangi gün, saat kaçta yapılacak?

Ülkenin gündemleri hakkında görüşmelerin yapıldığı kabine toplantısının zamanı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleşen toplantının tarihi hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor. Peki, Bugün kabine toplantısı var mı? Toplantı hangi gün, saat kaçta yapılacak?

BUGÜN KABİNE TOPLANTISI VAR MI?

En son kabine toplantısı 26 Eylül tarihinde yapılmıştı. Bu hafta kabine toplantısı yok. Bir sonraki toplantı bugün (9 Ekim) gerçekleşecek.

Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanıyor. Masada birbirinden önemli konu başlıkları bulunurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı sonrası kameralar karşısına geçerek milyonlarca memur emeklisinin kilitlendiği müjdeyi vermesi bekleniyor. Erdoğan, AK Parti 4. Olağanüstü Kongresi'nde yaptığı konuşmada "Şu anda bakanlığımız çalışmasını yapıyor, ilk Kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi inşallah emekli memurlarımıza açıklayacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Kabine Toplantısı

İSRAİL VE FİLİSTİN GERİLİMİ

Kabine toplantısında masada birbirinden önemli konu başlıkları var. İsrail ve Filistin arasında yaşanan gerilim toplantıda gündeme gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 4. Olağanüstü Kongresi'nde itidal çağrısında bulundu. Erdoğan, "Tüm tarafları itidalle hareket etmeye gerilimi daha tırmandıracak fevri adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz" demişti.

TERÖRLE MÜCADELE

Gündeme gelecek bir diğer konu başlığı ise terörle mücadele. Terör örgütüne yapılan operasyonlar değerlendirilerek, bir kez daha kararlılıkla mücadele çağrısı yapılması bekleniyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in de son detayları paylaşması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan

EMEKLİLERE ZAM BAŞLIĞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 4'üncü Olağanüstü Büyük Kongresi'nde emekli memurlar için bir sonraki kabine toplantısını işaret etmişti. Açıklamalarında Erdoğan, "İnşallah bu yıl sonuna doğru, özellikle emekli memurlarımızın maaşlarıyla ilgili şu anda bakanlığımız çalışmasını yapıyor. İlk kabine toplantımızdan sonra müjdemizi açıklayacağız. İlk kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi de emekli memurlarımıza açıklayacağız." dedi.

KABİNE TOPLANTISI SONRASI ERDOĞAN'IN MÜJDEYİ VERMESİ BEKLENİYOR

Bu sözler sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından konu ile ilgili bir açıklama yaptı. Işıkhan, 'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, müjde olarak verdiği işçi, memur ve Bağ-Kur emeklilerimiz ile ilgili çalışmayı kabine toplantısı sonrası milletimizle paylaşacak.' dedi.

Bu gelişmeler sonrası gözler kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamalara çevrildi.