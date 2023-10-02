Türkiye'nin gündeminde yer alan konular arasında kabine toplantısı yer alıyor. Arama motorlarında ise kabine toplantısının ne zaman olduğu aratılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen kabine toplantıları heyecanla bekleniyor. Bugün kabine toplantısı var mı? Toplantı hangi gün, saat kaçta yapılacak?

Bugün kabine toplantısı var mı? Kabine Toplantısı hangi gün, saat kaçta yapılacak?

Ülkenin gündemleri hakkında görüşmelerin yapıldığı kabine toplantısının zamanı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleşen toplantının tarihi hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor. Peki, Bugün kabine toplantısı var mı? Toplantı hangi gün, saat kaçta yapılacak?

BUGÜN KABİNE TOPLANTISI VAR MI?

En son kabine toplantısı 26 Eylül tarihinde yapılmıştı. Bu hafta kabine toplantısı yok. Bir sonraki toplantının 9 Ekim Pazartesi günü olması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'ten çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Emekli maaşlarına yönelik düzenlemenin ne zaman Meclis'e geleceğine ilişkin soruya yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vedat Bey gereken tüm açıklamaları yaptı." dedi. Erdoğan ayrıca, yılbaşından önce emekli maaşlarına zam olup olmayacağıyla ilgili soruya da "İnşallah" diyerek yanıt verdi.

"İLK YASA TEKLİFLERİNDEN BİRİ EMEKLİ MAAŞLARINA YAPILACAK DÜZENLEME OLACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada ise emekli maaşı ile ilgili düzenlemelere ilişkin olarak, "Bu dönem ilk yasa tekliflerinden biri de emekli maaşlarına yapılacak düzenleme olacak. Aile Bankasından gençlere özel desteklere kadar birçok yasal düzenleme görüşülecek." ifadelerini kullandı.

"ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir toplantı öncesi emekli maaşına düzenlemeyle ilgili basın mensuplarının "Ekim ayında bir müjde gelir mi? sorusunu yanıtlayarak, "Çalışmalarımız devam ediyor." demişti.

YILBAŞINI İŞARET ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, temmuz ayındaki kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamalarda emekliler için yılbaşını işaret etmişti. Çalışan ve emekli ücretleri arasıdaki dengesizlik konusunda ortaya çıkan tablonun farkında olduklarını belirten Erdoğan, "Asgari ücret ve emekli maaşlarıyla ilgili bir huzursuzluk ortaya çıktı. Kamu işçisi, memuru nasıl ortada bırakmadıysak çalışanından emeklisine hiç kimsenin mağduriyetinin kalıcı olmasına rıza göstermeyiz" demişti.

Öte yandan ek bütçede deprem bölgesinin kalkınmasını sağlayacak projelere öncelik verdildiğinin altını çizen Erdoğan, "Hem bütçe gelirlerini artırmaya hem de bütçe dışı kaynak sağlamaya yönelik çalışmalarımızın semerisini gördükçe kendini mağdur hisseden tüm kesimlerin gönlünü mutlaka alacağız. Bunu da çok gecikmeden yılbaşı civarı neticeye ulaştırmayı planlıyoruz. Milletimizin serinkanlı olarak bize güvenmelerine ve ülkelerinin geleceğine sahip çıkmalarını istiyorum" diye konuşmuştu.