Vatandaşların gündeminde yer alan konular arasında kabine toplantısı yer alıyor. Arama motorlarında ise kabine toplantısının ne zaman olduğu aratılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen kabine toplantıları heyecanla bekleniyor. Peki, Bugün kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine toplantısı hangi gün? Detaylar haberimizde...

Kabine yarın toplanıyor! Gündemde memurları yakından ilgilendiren konu da var

Ülkenin gündemleri hakkında görüşmelerin yapıldığı kabine toplantısının zamanı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleşen toplantının tarihi hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor. Peki, Bugün kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine toplantısı hangi gün? İşte tüm merak edilenler...

BUGÜN KABİNE TOPLANTISI VAR MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak Kabine'de kritik konu başlıkları ele alınacak. En önemli gündem maddelerinin ekonomiyle ilgili olduğu Kabine'de ÖTV düzenlemesinin ardından piyasadaki son durumun yanı sıra, milyonlarca memurun merakla beklediği toplu sözleşme süreci de görüşülecek.

KABİNE TOPLANIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 gün süren Körfez turunun ardından Kabine ilk toplantısını yarın gerçekleştirecek. Kritik konu başlıklarının ele alınacağı Kabine'de ekonomideki gelişmeler, Rusya'nın tek taraflı feshettiği tahıl koridoru, İsveç'le yürütülen NATO süreci, memurların beklediği toplu sözleşme görüşülecek.

KÖRFEZ TURU VE TAHIL ANLAŞMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez turunda imzalanan 18 anlaşmanın ekonomiye etkileri Kabine'nin ana gündem maddeleri arasında yer alacak. Dış politikadaki bir diğer gelişme olan Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan Rusya'nın çekilmesi, Kabine'de kapsamlı şekilde değerlendirilecek. Krizin çözümü için atılabilecek adımlar görüşülecek.

EKONOMİDEKİ GELİŞMELER ELE ALINACAK

Ekonomiye Kabine'de geniş yer ayrılacak. ÖTV düzenlemesinin ardından piyasalardaki son durum masaya yatırılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın iş dünyasıyla görüşmesinden sonra kararlaştırılan orta vadeli plana dair hazırlıklarda gelinen son durum Kabine'nin gündeminde olacak.

MEMURLAR İÇİN TOPLU SÖZLEŞME SÜRECİ

Kabine'yi yakından takip eden kesimlerden birisi de memurlar. Memurlarda toplu sözleşme takvimi ağustos ayı itibarıyla başlayacak. 4 milyon memur ve 2.5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali sosyal haklarının toplu sözleşmede belirlenmesi Kabine'de görüşülecek.

İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ

Ankara, İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları yakından takip ediyor. Provokasyonlara karşı atılabilecek diplomatik adımlar Kabine'de görüşülecek. Öte yandan İsveç'in NATO üyelik sürecinin tamamlanabilmesi için kararın Meclis'ten geçmesi gerekiyor. 1 Ekim'de başlayacak yasama yılı öncesinde yaşananların İsveç'in NATO üyelik sürecine etkilerine de bir parantez açılacak.