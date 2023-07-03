Vatandaşların gündeminde yer alan konular arasında kabine toplantısı yer alıyor. Arama motorlarında ise kabine toplantısının ne zaman olduğu aratılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen kabine toplantıları heyecanla bekleniyor. Peki, Bugün kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine toplantısı hangi gün? Detaylar haberimizde...

Ülkenin gündemleri hakkında görüşmelerin yapıldığı kabine toplantısının zamanı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleşen toplantının tarihi hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor. Peki, Bugün kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine toplantısı hangi gün? İşte tüm merak edilenler...

BUGÜN KABİNE TOPLANTISI VAR MI?

Milyonlar gözünü bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir araya gelecek Kabine Toplantısı'na çevirdi. Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranının yanı sıra konut kiralarındaki artışın yüzde 25 ile sınırlanması, gençlerin ilk bilgisayar ve telefon alımında vergi muafiyetinden yararlanması gibi maddelerin olduğu torba yasa teklifi Kabine'de ele alınacak.

İLK KONU BAŞLIĞI, MEMUR MAAŞLARINA YAPILACAK ZAM

Kabine'nin en önemli gündem maddeleri arasında memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları yer alıyor. En düşük memur maaşının net 22 bin liraya yükseltilmesine dair düzenlemede son aşamaya gelindi. Diğer memurların görev, unvan ve derecelerine göre kademeli maaş zammı alabilmesine dönük hazırlıklar da Kabine'de görüşülecek.

EMEKLİ MAAŞLARI DA KABİNE'DE GÖRÜŞÜLECEK

En düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya yükseltilmesinin ardından yüksek prim ödeyen emeklilerin mağduriyetlerinin önüne geçilmesine dönük atılacak adımlar da Kabine'nin kapsamlı değerlendirme yapacağı konu olacak.

TORBA YASA TEKLİFİ

Torba yasa teklifi de Kabine Toplantısı'nda masaya yatırılacak. Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın koordinasyonunda toplantı gerçekleştiren hükümetin ekonomi kurmayları, torba yasa teklifinin taslağını neredeyse tamamladı.

EV SAHİBİ VE KİRACILAR DA KABİNE'Yİ BEKLİYOR

Meclis'te gündeme gelecek torba yasa teklifinde, emeklilerin durumuyla ilgili düzenlemeler, kira artışının yüzde 25 ile sınırlanması ve gençlerin ilk bilgisayar ve telefon alımında vergi muafiyetinden yararlanmaları konuları bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından kameralar karşısına geçerek alınan kararları duyuracak.