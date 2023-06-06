Bugün kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine toplantısı başladı mı?
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Vatandaşların gündeminde yer alan konular arasında kabine toplantısı yer alıyor. Arama motorlarında ise kabine toplantısının ne zaman olduğu aratılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen kabine toplantıları heyecanla bekleniyor. Peki, Bugün kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine toplantısı hangi gün?
Ülkenin gündemleri hakkında görüşmelerin yapıldığı kabine toplantısının zamanı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumartesi günü yeni Kabine'yi duyurdu. Yeni Kabine'de sadece iki isim değişmedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy görevlerine devam etti. Peki, Bugün kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine toplantısı hangi gün? İşte tüm merak edilenler...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumartesi günü duyurduğu yeni Kabine ilk toplantısını bugün gerçekleştirecek. Baştan sona yenilenen yeni Kabine'nin ilk toplantısında ağırlıklı gündem maddesi ekonomi ve terörle mücadele olacak. Deprem bölgesindeki konutların yapımı da Kabine'de görüşülecek konular arasında yer alıyor.
Bakanlıklarda devir teslim tamamlanırken, yeni isimler göreve başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni bakanlar ile ilk Kabine toplantısını bugün gerçekleştirecek. İlk toplantıda yeni dönemin yol haritası ele alınacak.
Toplantının ağırlıklı gündem maddesi ekonomi ve terörle mücadele olacak. Taşerona kadro, deprem bölgesinde yapılacak konutlar görüşülecek. Seçim vaadi olarak açıklanan ev hanımlarına emeklilik, gençlere vergisiz telefon ve faizsiz evlilik kredisi gibi konular masaya yatırılacak.
7 bin 500 TL olan en düşük emekli aylığı ile ilgili kademeli artış düzenlemesi de Kabine'de görüşülecek. Ayrıca asgari ücrete temmuz ayında yapılacak zammın da Kabine'de konuşulması bekleniyor.
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz
- Adalet Bakanı: Yılmaz Tunç
- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Mahinur Özdemir Göktaş
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Vedat Işıkhan
- Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı: Mehmet Özhaseki
- Dışişleri Bakanı: Hakan Fidan
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Alparslan Bayraktar
- Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkınbak
- Hazine ve Maliye Bakanı: Mehmet Şimşek
- İçişleri Bakanı: Ali Yerlikaya
- Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Nuri Ersoy
- Milli Eğitim Bakanı: Yusuf Tekin
- Milli Savunma Bakanı: Yaşar Güler
- Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca
- Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mehmet Fatih Kacır
- Tarım ve Orman Bakanı: İbrahim Yumaklı
- Ticaret Bakanı: Ömer Bolat
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Abdülkadir Uraloğlu