Vatandaşların gündeminde yer alan konular arasında kabine toplantısı yer alıyor. Arama motorlarında ise kabine toplantısının ne zaman olduğu aratılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen kabine toplantıları heyecanla bekleniyor. Peki, Bugün kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine toplantısı hangi gün?

Ülkenin gündemleri hakkında görüşmelerin yapıldığı kabine toplantısının zamanı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleşen toplantının tarihi hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor. Peki,Bugün kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine toplantısı hangi gün? İşte tüm merak edilenler...

BUGÜN KABİNE TOPLANTISI VAR MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerin ardından bugün saat 15.30'da kabineyi toplayacak. Yeni kabine öncesi mevcut bakanlar son kez toplantıya katılacak.

SEÇİM SONUÇLARI KESİNLEŞTİKTEN SONRA YENİ KABİNE BELLİ OLACAK



14 Mayıs Pazar günü yapılan genel seçimde, yemin töreni yapılmaması nedeniyle bakanlar, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna kadar görevlerini sürdürdü. TBMM'de bu hafta yemin töreninin yapılması bekleniyor. Törenle birlikte bakanların görevi sona erecek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kabineyi seçim sonuçları kesinleştikten sonra açıklayacak.