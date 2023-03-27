Bugün kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine toplantısı hangi gün?

Vatandaşların gündeminde yer alan konular arasında kabine toplantısı yer alıyor. Arama motorlarında ise kabine toplantısının ne zaman olduğu aratılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen kabine toplantıları heyecanla bekleniyor. Peki, Bugün kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine toplantısı hangi gün?