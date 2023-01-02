Vatandaşların gündeminde yer alan konular arasında kabine toplantısı yer alıyor. Arama motorlarında ise kabine toplantısının ne zaman olduğu aratılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen kabine toplantıları heyecanla bekleniyor. Peki, Bugün kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine toplantısı hangi gün?

Ülkenin gündemleri hakkında görüşmelerin yapıldığı kabine toplantısının zamanı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleşen toplantının tarihi hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor. Peki, Bugün kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine toplantısı hangi gün? İşte tüm merak edilenler...

BUGÜN KABİNE TOPLANTISI VAR MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen kabin toplantısı 2 haftada bir yapılıyor. En son 26 Aralık tarihinde yapılan kabine toplantısının bir diğeri ise 9 Ocak tarihinde yapılması bekleniyor.