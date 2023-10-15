Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu nedeniyle Bugün İstanbul'da hangi yollar kapalı? Sorusu merak edilmekte ve araştırılmakta. Peki, Bugün İstanbul'da hangi yollar kapalı? Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu hangi yollar kapalı olacak?

Bugün İstanbul'da hangi yollar kapalı? Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu hangi yollar kapalı olacak?

Bugün İstanbul'da hangi yollar kapalı? Sorusu, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu nedeniyle İstanbul'da yaşamakta olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 15 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek olan son etap nedeniyle araştırmaları hız kazanıyor. Türkiye Bisiklet Turu'nun son etabı 15 Ekim Pazar günü saat 11.20'de başlayacak. Peki, Bugün İstanbul'da hangi yollar kapalı? Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu hangi yollar kapalı olacak?

BUGÜN İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR KAPALI?

Bugün İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu nedeniyle kapatılacak olan yolların listesi şu şekilde;

Ayasofya Meydanı ile sahil Kenedy Cad. arası 08.00- 15.00 arası

Sahil Kenedy Cad. Kuzey Yol 10.50- 11.40 arası

Sahil Kenedy Güney Avrasya Tüneli Anadolu Geçiş 10.50-12.00 arası

Sahil Yolu - Harem ile Beykoz Küçüksu Cad. arası 09.30 - 14.00 arası

Harem - Beylerbeyi 09.30 - 12.00 arası (12.00'de trafiğe açılacak)

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Kuzey 12.30 - 14.00

Barbaros Bulvarı iniş istikametine tek yön

Beşiktaş Meydan - Galata Köprüsü (çift Yön)

Tarihi Yarımada Parkur Tamamlama Turları: Abdülezel Paşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, Mustafa Kemal Paşa Caddesi, Kenedy Caddesi, Reşadiye Caddesi, Ragıp Gümüş Pala Caddesi

Söğütlüçeşme'den çıkış yapan araçlar (Metrobüs Seferleri) 12.15 itibarıyla sonlandırılacak.