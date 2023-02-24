AFAD ve Kandilli verilerine göre İstanbul'da deprem oldu mu? merak ediliyor. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu? Bugün İstanbul'da deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi İstanbul deprem ve AFAD İstanbul'da deprem şiddeti merak ediliyor. Peki, Bugün İstanbul'da deprem oldu mu? 24 Şubat İstanbul'da bugün deprem mi oldu? Son depremler ve son dakika deprem haberleri!

İstanbul'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verilerine göre İstanbul'da deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, İstanbul'dadeprem mi oldu? Bugün İstanbul'da deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi İstanbul deprem ve AFAD İstanbul'da deprem şiddeti merak ediliyor. Peki, Bugün İstanbul'da deprem oldu mu? 24 Şubat İstanbul'da bugün deprem mi oldu? Son Depremler ve son dakika deprem haberleri!

KANDİLLİ SON DEPREMLER

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.