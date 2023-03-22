Bugün ilk sahur saat kaçta 2023? Bugün ilk sahur saat kaçta okunacak? Ramazan 1. gün sahur ne zaman?

11 ayın sultanı Ramazan'ın gelmesi ile birlikte birçok Müslüman tarafından Bugün ilk sahur saat kaçta? Sorusu araştırılmakta. İlk sahur bu akşam okunacak ve İlk oruç ise yarın tutulacak. Peki, Bugün ilk sahur saat kaçta? Bugün ilk sahur saat kaçta okunacak? Ramazan 1. gün sahur ne zaman?

Heyecanla ve coşkuyla beklenen Ramazan ayının gelmesi ile birlikte gözler diyanet işleri başkanlığına çevrildi. Birçok Müslüman tarafından Bugün ilk sahur saat kaçta? Sorusuna yanıt aranmakta. En erken imsak Iğdır'da olurken, en geç iftar ise Çanakkale ve Edirne'de yapılacak. Peki, Bugün ilk sahur saat kaçta? Bugün ilk sahur saat kaçta okunacak? Ramazan 1. gün sahur ne zaman?

BUGÜN İLK SAHUR SAAT KAÇTA 2023?

Çarşamba gününü perşembeye bağlayan gece de ilk oruç için sahura kalkılacak. Böylece ramazan ayının ilk teravih namazı ve oruç ibadeti gerçekleştirilecek. İlk teravih namazı 22 Mart Çarşamba günü kılınacak. İstanbul'da 22 Mart Çarşamba günü yatsı ezanı 20.44'te okunacak.

BUGÜN İLK SAHUR SAAT KAÇTA OKUNACAK?

İstanbul'da ilk sahur 22 Mart Çarşambayı, 23 Mart Perşembeye bağlayan gecede saat 05.31'de olacak. Böylece Perşembe günü oruç ibadetinin ilk günü tamamlanacak. Aşağıda yer almakta olan 2023 Ramazan imsakiyesi linki ile birlikte Ramazan ayı boyunca güncel ezan saatlerini takip edebilirsiniz.

2023 RAMAZAN İMSAKİYESİ