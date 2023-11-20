Bugün hava yağmurlu mu ve 20-26 Kasım yağmur yağacak mı araştırılıyor. Bu hafta sonu yağmur var mı ve hava durumu nedir merak ediliyor. Türkiye genelinde, kuvvetli sağanak ve kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yağmur yağacak mı ve bugün yağmur yağacak mı soruları sorgulanıyor. Hafta sonu 20-26 Kasım hava nasıl olacak ve yağmur yağacak mı merak ediliyor. Peki, Bugün hava yağmurlu mu? 20-26 Kasım hava durumu! Yağmur yağacak mı?

BUGÜN HAVA YAĞMURLU MU? Yağmur yağacak mı? 20-26 Kasım hava durumu!

Yağmur yağacak mı ve bugün hava yağmurlu mu merak ediliyor. Marmara bölgesine hafta sonu fırtına uyarısı yapılırken yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi. Afad'dan yapılan açıklamada, vatandaşlardan sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, çatı uçması, ağaç/direk devrilmesi, soba/baca zehirlenmeleri, buzlanma ve don olayları ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi. Bugün hava yağmurlu mu? 20-26 Kasım hava durumu! Yağmur yağacak mı? Detaylar haberimizdedir…

BUGÜN HAVA YAĞMURLU MU?

Afad, aralarında Bursa, Sakarya, Mersin, Mardin, Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın da bulunduğu 31 il için turuncu ve sarı kodlu uyarıda bulundu.

YAĞMUR YAĞACAK MI?

Türkiye genelinde, kuvvetli sağanak ve kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), bugün 15 il için turuncu, 16 il için sarı meteorolojik uyarı yapıldığını bildirdi.

TURUNCU UYARI VERİLEN İLLER

Afad'dan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiler ve yapılan değerlendirmelere göre, Adıyaman, Batman, Bingöl, Bolu, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Hakkari, Karabük, Kastamonu, Sakarya, Tunceli, Şanlıurfa, Şırnak ve Zonguldak için turuncu meteorolojik uyarı verildiği kaydedildi.

SARI UYARI VERİLEN İLLER

Açıklamada, Ağrı, Ardahan, Bartın, Bilecik, Bitlis, Bursa, Elazığ, Erzurum, Kars, Kocaeli, Malatya, Mardin, Mersin, Muş, Siirt ve Yalova için ise sarı meteorolojik uyarı yapıldığı belirtildi.

20-26 KASIM HAVA DURUMU