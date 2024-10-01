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Bugün hava yağmurlu mu? Ankara, İstanbul ve İzmir'de hava yağmurlu mu? Bu hafta yağmur yağacak mı?

Bugün hava yağmurlu mu? Ankara, İstanbul ve İzmir'de hava yağmurlu mu? Bu hafta yağmur yağacak mı?
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Bu hafta yağmur yağacak mı ve bugün İstanbul'da yağmur yağacak mı soruları gündeme geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava durumu tahminlerini resmi internet sitesi üzerinde duyurdu. 1 Ekim hava yağmurlu mu ve bugün yağmur yağacak mı merak ediliyor. Peki, Bugün yağmur yağacak mı? 1 Ekim hava yağmurlu mu? Bu hafta sonu yağmur yağacak mı?

Kış aylarının gelmesiyle beraber hava durumu vatandaşlar tarafından sık sık gündeme geliyor. Bugün yağmur yağacak mı ve 1 Ekim hava yağmurlu mu sorularına yanıt aranıyor. Bu hafta sonu yağmur yağacak mı ve bugün yağmur var mı sorularına yanıt aranıyor. Bugün yağmur yağacak mı? 1 Ekim hava yağmurlu mu? Bu hafta sonu yağmur yağacak mı? Detaylar haberimizdedir…

BUGÜN HAVA YAĞMURLU MU?

Ankara şehrinde 01 Ekim 2024 Salı günü hava Yağmurlu, sıcaklık ise 16 dereceyi gösteriyor. 02 Ekim 2024 Çarşamba günü ise havanın Parçalı Bulutlu, ve sıcaklığın 20 derece olacağı tahmin edilmekte. 03 Ekim 2024 Perşembe günü hava Güneşli, sıcaklık ise 25 dereceyi gösterecek. 04 Ekim 2024 Cuma günü için havanın Güneşli olması bekleniyor, sıcaklık da 28 dereceyi bulacak. 05 Ekim 2024 Cumartesi günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 28 dereceyi gösterecek.

İstanbul şehrinde 01 Ekim 2024 Salı günü hava Bulutlu, sıcaklık ise 19 dereceyi gösteriyor. 02 Ekim 2024 Çarşamba günü ise havanın Güneşli, ve sıcaklığın 22 derece olacağı tahmin edilmekte. 03 Ekim 2024 Perşembe günü hava Güneşli, sıcaklık ise 25 dereceyi gösterecek. 04 Ekim 2024 Cuma günü için havanın Güneşli olması bekleniyor, sıcaklık da 29 dereceyi bulacak. 05 Ekim 2024 Cumartesi günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 30 dereceyi gösterecek.

İzmir şehrinde 01 Ekim 2024 Salı günü hava Güneşli, sıcaklık ise 25 dereceyi gösteriyor. 02 Ekim 2024 Çarşamba günü ise havanın Güneşli, ve sıcaklığın 26 derece olacağı tahmin edilmekte. 03 Ekim 2024 Perşembe günü hava Güneşli, sıcaklık ise 28 dereceyi gösterecek. 04 Ekim 2024 Cuma günü için havanın Güneşli olması bekleniyor, sıcaklık da 29 dereceyi bulacak. 05 Ekim 2024 Cumartesi günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 31 dereceyi gösterecek.

Bugün hava yağmurlu mu? Ankara, İstanbul ve İzmir'de hava yağmurlu mu? Bu hafta yağmur yağacak mı?

1 EEKİM HAVA YAĞMURLU MU?

  • Karabük merkezde sağanak yağmur meydana gelirken, Eflani ilçesinde yoğun sis etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası, özellikle Karabük-Eflani kara yolunda sürücüler dikkatli ilerliyor.
  • Zonguldak Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün aşırı yağış uyarıları üzerine geniş kapsamlı bir toplantı düzenledi. 1 Ekim'de etkili olması beklenen yağışlar, ani sel ve su baskını riski oluşturuyor.
  • Sakarya'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve valiliğin yaptığı uyarılara rağmen sağanak yağış, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Şehir merkezinde aniden bastıran yağmur, zaman zaman etkisini artırırken, bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle korunmaya çalıştı.
Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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