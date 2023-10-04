Son günlerde ülke genelinde var olan yağışlı havanın ardından vatandaşlar günlük hava durumlarını araştırmaya devam ediyor. Merak edilenler arasında ise Bugün hava yağmurlu mu? 4 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir yağmur var mı, ne zaman? soruları yer aldı.

Bugün hava yağmurlu mu? 4 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir yağmur var mı, ne zaman? Bugün hava durumu nasıl olacak?

Türkiye'de birkaç gündür devam eden yağışlı havayla beraber vatandaşlar bugün yağmur olup olmadığını merak etti. Arama motorlarında ise Bugün hava yağmurlu mu? 4 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir yağmur var mı, ne zaman? soruları araştırıldı.

BUGÜN HAVA YAĞMURLU MU?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre 4 Ekim günü hava durumu şöyle olacak:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, Ordu, Batman, Siirt ve Mardin çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Rize ve Siirt çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Rize ve Siirt çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.