Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava durumu tahminlerini resmi internet sitesi üzerinde duyurdu. Vatandaşlar, bugün yağmur yağacak mı ve 4-5 Aralık hava yağmurlu mu ve bu hafta sonu yağmur yağacak mı sorularına yanıt arıyorlar. Kış aylarının gelmesiyle beraber hava durumu vatandaşlar tarafından sık sık gündeme geliyor. Bugün hava yağmurlu mu? 4-5 Aralık hava yağmurlu mu? Bu hafta yağmur yağacak mı?

Bugün hava yağmurlu mu? 4-5 Aralık hava yağmurlu mu? Bu hafta yağmur yağacak mı?

Kış aylarının gelmesiyle beraber hava durumu vatandaşlar tarafından sık sık gündeme geliyor. Bugün yağmur yağacak mı ve 4-5 Aralık hava yağmurlu mu sorularına yanıt aranıyor. Bu hafta sonu yağmur yağacak mı ve bugün yağmur var mı sorularına yanıt aranıyor. Bugün yağmur yağacak mı? 4-5 Aralık hava yağmurlu mu? Bu hafta sonu yağmur yağacak mı? Detaylar haberimizdedir…

BUGÜN HAVA YAĞMURLU MU?

Marmara'da mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ'ın kuzey ve batı ilçeleri ile Çanakkale çevreleri ve Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

4-5 ARALIK HAVA YAĞMURLU MU?

Pazartesi günü kuzeybatı kesimlerde azalarak mevsim normalleri yakınlarına düşecek olan hava sıcaklıklarının; diğer mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edileceği tahmin ediliyor.