Hava durumu, günlük yaşamımızı önemli ölçüde etkileyen bir faktördür. Hava koşulları, planlarımızı yapmamızdan giyim tercihlerimize kadar birçok şeyi etkiler. Bu nedenle Bugün hava yağmurlu mu? Merak edilmekte. Peki, Bugün hava yağmurlu mu? 25 Ekim yağmur var mı, hafta sonu yağmur yağacak mı?

Bugün hava yağmurlu mu? 25 Ekim yağmur var mı, hafta sonu yağmur yağacak mı?

Bugün hava yağmurlu mu? Sorusu, hayatımızı doğrudan etkilemesi nedeniyle kış aylarına girerken birçok kişi tarafından internet üzerinde araştırılıyor ve merak ediliyor. Yağmurlu hava insanların günlük yaşamını belirlerken önemli bir rol oynar. Peki, Bugün hava yağmurlu mu? 25 Ekim yağmur var mı, hafta sonu yağmur yağacak mı?

BUGÜN HAVA YAĞMURLU MU?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Resmi Twitter Hesabı üzerinden paylaşılan bilgilendirmeye göre 25 ekim Çarşamba günü hava durumunda doğu bölgesinde yer yer yağmur görmek mümkün. Ülke genelinde ise parçalı bulutlu bir hava durumu görmekteyiz. Paylaşılan bilgilendirmeye göre; Önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.