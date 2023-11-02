Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11 kenti sarı kodla uyardı. Hava koşulları, planlarımızı yapmamızdan giyim tercihlerimize kadar birçok şeyi etkiler. Bu nedenle Bugün hava yağmurlu mu? Merak edilmekte. Peki, Bugün hava yağmurlu mu? 2 Kasım yağmur var mı, hafta sonu yağmur yağacak mı?

Bugün hava yağmurlu mu? 2 Kasım yağmur var mı, hafta sonu yağmur yağacak mı?

Bugün hava yağmurlu mu? Sorusu, hayatımızı doğrudan etkilemesi nedeniyle kış aylarına girerken birçok kişi tarafından internet üzerinde araştırılıyor ve merak ediliyor. Yağmurlu hava insanların günlük yaşamını belirlerken önemli bir rol oynar. Peki, Bugün hava yağmurlu mu? 2 Kasım yağmur var mı, hafta sonu yağmur yağacak mı?

BUGÜN HAVA YAĞMURLU MU?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11 kenti sarı kodla uyardı. Balıkesir, Çanakkale, İstanbul, Kırklareli, Manisa, Yalova, Bursa, Edirne, İzmir, Kocaeli ve Tekirdağ'da şiddetli yağış bekleniyor. SEL VE DOLU UYARISI YAPILDI

Yapılan açıklamada bu illerde sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğine dikkat çekildi.

SARI KOD NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.