Yaşanan yağmur yağışı ile birlikte vatandaşlar hafta içerisinde, Bugün hava yağmurlu mu? Sorusunu sormaya başladı. Sıcakların yükselmesi de vatandaşların bu soruyu sorması için gerekli sebeplerden bir tanesi haline geldi. Peki Bugün hava yağmurlu mu? 19 Ağustos Cuma hava durumu nasıl olacak? Bugün yağmur yağacak mı?

BUGÜN HAVA YAĞMURLU MU?

Hafta başında ülke genelinde başlayan yoğun yağmur yağışı kısa sürede hayatı durma noktasına getirdi. Yaşanan hava koşulları birçok seferin iptal olmasına neden oldu. 19 Ağustos Cuma günü, Meteoroloji genel müdürlüğünün sağladığı bilgilere göre, yağmur yağışı hala bekleniyor. Ülkenin farklı bölgelerinde yağmur beklenmesine rağmen bazı kesimlerinde ise sıcaklık etkisini göstermekte devam ediyor. Aşağıda yer alan tabloda Meteoroloji genel müdürlüğünün 19 Ağustos Cuma günü için tahmin etti hava durumu yer almaktadır.

İSTANBUL BUGÜN YAĞMURLU MU?

Hafta başında başlayan yağmur yağışı ile birlikte İstanbul içerisinde birçok metro seferi iptal edilmiş, uçak seferleri gecikmeli olarak gerçekleşmişti. Hafta içerisinde İstanbul'da yaşayan vatandaşların en merak ettiği sorulardan biriside "İstanbul bugün yağmurlu mu?" Sorusu oluyor. Meteoroloji genel müdürlüğüne göre, 19 Ağustos Cuma günü İstanbul için öğle saatlerine kadar yağmur bekleniyor. Öğle saatlerine kadar etkisini gösterecek olan yağmur, öğleden sonra yerini tekrar güneşe bırakması bekleniyor.