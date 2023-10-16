Bugün yağmur var mı ve 16 Ekim Salı günü sağanak yağmur yağacak mı merak ediliyor. Bu hafta yağmur yağacak mı ve bu hafta sonu yağmur var mı soruları sıklıkla araştırılıyor. Yağışların, Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Van, Ağrı ve Bitlis çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir. Peki, 16 Ekim hava yağmurlu mu? Bugün yağmur var mı? Yağmur yağacak mı?

Bugün hava yağmurlu mu? 16 Ekim yağmur var mı? Bu hafta sonu yağmur yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Ekim ayına girilmesiyle birlikte, yağır oranlarında artış vardır. Bugün yağmur var mı ve 16 Ekim 2023 hava durumu nasıl olduğu merak ediliyor. Bugün yağmur yağacak mı soruları gündeme geliyor. Bugün yağmur var mı? Hava durumu tahminleri! Yağmur yağacak mı? Detaylar haberimizdedir…

BUGÜN HAVA YAĞMURLU MU?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre, yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

BU HAFTA SONU YAĞMUR YAĞACAK MI?

16 - 22 Ekim 2023 hava sıcaklıklarının yağışlarıyla birlikte azalacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin yaklaşık olarak seyredeceği tahmin ediliyor.

16 EKİM YAĞMUR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun yaşadığı toz taşınımı beklendiğinden görüş bozulması, havanın bozulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.