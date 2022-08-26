25 Ağustos Perşembe günü etkisini gösteren yağmur yağışı, İstanbul'da hayatı olumsuz etkiledi. Yaşanan olaylardan sonra birçok vatandaş "Bugün hava yağışlı mı?" sorusunun cevabını merak etti. Peki Bugün hava yağışlı mı? Bugün yağmur yağacak mı? Bugün hava durumu nasıl olacak? 26 Ağustos hava durumu!

25 Ağustos Perşembe günü yağan yağmur yağışı İstanbul ve daha birçok şehirde etkisini gösterdi. Genellikle Marmara bölgesinde etkisini gösteren yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yaşanan yoğun yağmur yağışı sebebiyle birçok vatandaş "Bugün hava yağışlı mı?" sorusunu araştırmaya başladı. Peki birçok kişi tarafından merak edilen Bugün hava yağışlı mı? Bugün yağmur yağacak mı? Bugün hava durumu nasıl olacak? 26 Ağustos hava durumu! Sorularını sizler için yanıtladık. İşte detaylar.

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA YAĞIŞLI MI?

Meteoroloji genel müdürlüğü tarafından sağlanmakta olan verilere göre 26 Ağustos Cuma günü için akşam saatlerine kadar yağmur tahmininde bulunuluyor. Yağmur yağışının saat 18:00 sularına kadar devam etmesi bekleniyor. Akşam saatlerine kadar etkisini gösterecek olan yağmur, akşam saatlerinden sonra yerini güneşe bırakacak. Gün içerisinde hissedilen sıcaklığın 26°C civarında seyretmesi bekleniyor. Meteoroloji genel müdürlüğü tarafından sağlanan veriler aşağıda yer almaktadır.

BUGÜN YAĞMUR YAĞACAK MI?

Ülke genelinde hava durumuna dair en çok merak edilen sorulardan bir tanesi ise "Bugün yağmur yağacak mı?" sorusu oluyor. Meteoroloji genel müdürlüğü tarafından sağlanmakta olan verilere göre 26 Ağustos Cuma günü için ülkenin batı kısmında yer alan şehirlerde yer yer yağmur görmek mümkün. Ülkenin doğusunda yer alan şehirlerdeki sıcaklıkların ise devam edeceği tahmin ediliyor. Aşağıda yer alan görselde Meteoroloji genel müdürlüğü tarafından sağlanmakta olan veriler yer almaktadır.