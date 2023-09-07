Bugün yağmur var mı ve 7 Eylül hava nasıl olacağı merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava raporuna göre bugün 11 ilimizde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Peki, Bugün hava nasıl olacak? 7 Eylül İstanbul'da sağanak yağmur devam edecek mi? 11 ile sarı kodlu uyarı!

Bugün İstanbul'a sağanak yağmur yağacak mı ve sel getiren yağmur devam edecek mi soruları gündeme geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 11 ile sarı kodlu uyarı yapıldı. Bugün hava nasıl olacak ve 7 Eylül İstanbul'da sağanak yağmur devam edecek mi merak ediliyor. Bugün hava nasıl olacak? 7 Eylül İstanbul'da sağanak yağmur devam edecek mi? 11 ile sarı kodlu uyarı! Detaylar haberimizdedir…

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Kavurucu yaz sıcaklarının ardından Eylül ayına girilmesiyle birlikte yurt genelinde sağanak yağışlar başladı. Birçok kentte sel ve su baskınları yaşanırken; Kırklareli'nde 5, İstanbul'da ise 2 kişi yaşamını yitirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün için 11 ile kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den 11 ile sarı kodlu uyarı yapıldı. Bu iller arasında Afyonkarahisar, Artvin, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Eskişehir, Kütahya, Manisa, Rize, Trabzon, Uşak yer alıyor.

7 EYLÜL İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞMUR DEVAM EDECEK Mİ?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de 11 ilde sağanak yağış beklendiğini belirterek vatandaşların dikkatli olmalarını istedi. Bakan Özhaseki, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "İstanbul ve Kırklareli'nde meydana gelen aşırı yağış ve sellerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün; https://mgm.gov.tr internet sitesi, Meteorolojinin Sesi Radyosu, sosyal medya hesapları ve mobil uygulamalarından anlık yaptığımız hava durumu bilgilendirmelerini, vatandaşlarımızın dikkate almaları elzemdir.

"OLUMSUZLUKLARA KARŞI DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUN"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün yaptığı son değerlendirmelere göre yarın akşam saatlerine kadar; Trabzon'un doğusu, Rize il geneli, Artvin'in kıyı ilçeleri, Kütahya, Uşak, Balıkesir çevreleri, Manisa'nın kuzeydoğusu, Bursa'nın güneyi, Çanakkale'nin doğusu, Afyonkarahisar'ın kuzeyi ile Eskişehir çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklenmesi nedeniyle olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istirham ediyorum."

11 İLE SARI KOD UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 11 ile sarı kodlu uyarı yapıldı. Bu iller arasında Afyonkarahisar, Artvin, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Eskişehir, Kütahya, Manisa, Rize, Trabzon, Uşak yer alıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de bu illerde yaşayan vatandaşları uyararak, "Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istirham ediyorum" ifadelerini kullandı.